25 человек погибли из-за возгорания автобуса в индийском штате Махараштра

Всего в автобусе находилось 32 пассажира, о причинах аварии полиции сообщил его водитель, которому удалось выжить. Инцидент произошел около 2:00 по местному времени 1 июля (около 23:30 мск 30 июня). Многие люди в автобусе спали, поскольку была ночь, и не смогли покинуть автобус.