25 человек погибли из-за возгорания автобуса в индийском штате Махараштра
25 человек погибли, восемь получили ранения в результате возгорания автобуса в индийском штате Махараштра, сообщило агентство Ani.
Автобус следовал из Яватмала в Пуну, инцидент произошел на скоростной трассе. Как сообщает агентство со ссылкой на полицию штата, причиной аварии стал разрыв шины – из-за этого автобус перевернулся и у него загорелся бак.
«Среди погибших трое детей, остальные – взрослые. Пострадавшие в аварии доставлены в Булдханскую больницу и госпитализированы», – пишет Ani со ссылкой на представителя полиции.
Всего в автобусе находилось 32 пассажира, о причинах аварии полиции сообщил его водитель, которому удалось выжить. Инцидент произошел около 2:00 по местному времени 1 июля (около 23:30 мск 30 июня). Многие люди в автобусе спали, поскольку была ночь, и не смогли покинуть автобус.