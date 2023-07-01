В Чувашии сообщили о гибели главного прокурора региона Фомина

Mash ранее сообщил, что главный прокурор республики утонул во время заплыва через Волгу, в 150 метрах от берега у него остановилось сердце. По данным Telegram-канала, Фомин ежегодно участвовал в этом заплыве через Волгу и планировал сегодня проплыть по реке 2200 метров.