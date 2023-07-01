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Общество

В Чувашии сообщили о гибели главного прокурора региона Фомина

Ведомости

1 июля скончался прокурор Чувашии, почетный работник прокуратуры РФ Андрей Фомин, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России, не приводя подробностей. Telegram-канал Mash писал, что прокурор погиб во время заплыва через Волгу.

Соболезнования в связи со смертью Фомина выразили генеральный прокурор России Игорь Краснов и коллектив органов прокуратуры, говорится в сообщении ведомства.

Mash ранее сообщил, что главный прокурор республики утонул во время заплыва через Волгу, в 150 метрах от берега у него остановилось сердце. По данным Telegram-канала, Фомин ежегодно участвовал в этом заплыве через Волгу и планировал сегодня проплыть по реке 2200 метров.

По данным Генпрокуратуры, Фомин в 1992 г. начал работу в органах прокуратуры с должности стажера в районной прокуратуре Ярославской области. До работы в Чувашии он занимал пост первого заместителя прокурора Крыма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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