В Чувашии сообщили о гибели главного прокурора региона Фомина
1 июля скончался прокурор Чувашии, почетный работник прокуратуры РФ Андрей Фомин, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России, не приводя подробностей. Telegram-канал Mash писал, что прокурор погиб во время заплыва через Волгу.
Соболезнования в связи со смертью Фомина выразили генеральный прокурор России Игорь Краснов и коллектив органов прокуратуры, говорится в сообщении ведомства.
Mash ранее сообщил, что главный прокурор республики утонул во время заплыва через Волгу, в 150 метрах от берега у него остановилось сердце. По данным Telegram-канала, Фомин ежегодно участвовал в этом заплыве через Волгу и планировал сегодня проплыть по реке 2200 метров.
По данным Генпрокуратуры, Фомин в 1992 г. начал работу в органах прокуратуры с должности стажера в районной прокуратуре Ярославской области. До работы в Чувашии он занимал пост первого заместителя прокурора Крыма.