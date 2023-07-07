В ФТС рассказали о росте числа попыток незаконного вывоза валюты из России
За последние полгода зафиксирован рост количества попыток вывоза иностранной валюты из России свыше лимита в $10 000. Об этом рассказали в Федеральной таможенной службе (ФТС).
По данным службы, за январь - июнь 2023 г. возбуждено 3601 дело об административных нарушениях на общую сумму 423,4 млн руб. Для сравнения: во втором полугодии 2022 г. было возбуждено 3105 таких дел на 308,6 млн руб.
Всего же с момента действия запрета – с марта 2022 г. – было пресечено 8337 попыток вывоза наличной валюты сверх нормы на общую сумму более 900 млн руб.
В ФТС также добавили, что в 2023 г. в целом выросло количество попыток незаконных вывоза и ввоза наличных. По итогам первого полугодия таких нарушений стало на 17% больше, чем годом ранее, – 5915. В службе уточнили, что из России в шесть раз чаще незаконно пытаются вывезти валюту, чем ввезти. «Общий объем незаконно перемещаемых гражданами денежных средств в рублевом эквиваленте составил 911,3 млн», – уточнили в ФТС.
Чаще всего незаконно переместить пытаются рубль, доллар, евро, турецкие лиры и дирхамы. Попытки незаконно ввезти иностранную валюту на территорию России чаще всего фиксировались из таких стран, как Турция, ОАЭ, Азербайджан и Узбекистан. При этом наиболее популярными направлениями среди желающих нелегитимно вывезти валюту стали Турция, ОАЭ, Азербайджан и Сербия.
«На увеличение количества дел о незаконном вывозе наличности повлияла невозможность осуществления денежных переводов через банки и использования российских банковских карт в ряде стран в связи с принятыми ими мерами недружественного характера», – пояснили в ведомстве.
В результате с начала 2023 г. было возбуждено 39 уголовных дел по ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных), а также 5 876 дел об административных правонарушениях по ст. 16.4 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование наличных, в том числе и попытки вывезти валюту сверх нормы).
1 марта 2022 г. президент Владимир Путин подписал указ, который запретил со 2 марта 2022 г. вывоз из России наличной иностранной валюты на сумму более $10 000. Документ был принят в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, связанными с введением санкционных ограничений в отношении России.