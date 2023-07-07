В ФТС рассказали о росте числа попыток незаконного вывоза валюты из России

В ФТС также добавили, что в 2023 г. в целом выросло количество попыток незаконных вывоза и ввоза наличных. По итогам первого полугодия таких нарушений стало на 17% больше, чем годом ранее, – 5915. В службе уточнили, что из России в шесть раз чаще незаконно пытаются вывезти валюту, чем ввезти. «Общий объем незаконно перемещаемых гражданами денежных средств в рублевом эквиваленте составил 911,3 млн», – уточнили в ФТС.