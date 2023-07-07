Евпатория осталась без света из-за аварии
Оборудование на электроподстанции в Евпатории вышло из строя из-за сильной жары, без света остались около 2300 потребителей. Об этом сообщает пресс-служба «Крымэнерго» в своем Telegram-канале.
«7 июля 2023 года, в 18:09, на фоне воздействия аномально высоких температур на оборудование, произошло технологическое нарушение в Евпатории на подстанции 110 кВ, которая находится в процессе реконструкции», – говорится в сообщении.
Согласно данным «Яндекс.Погоды», максимальная температура воздуха в Евпатории сегодня достигала 29 градусов. По состоянию на 20:25 температура составляет 27 градусов.
В компании отметили, что специалисты уже приступили к восстановлению электроснабжения, жителей поэтапно подключают к сети. Электричество будет полностью восстановлено «в ближайшее время», уточнили там.
Глава администрации Евпатории Елена Демидова заявила, что из-за отключения электроэнергии обесточенной оказалась водонасосная станция. Она добавила, что водоснабжение в городе возобновится после восстановления электроэнергии.
Позже в «Крымэнерго» сообщили, что в 19:54 электроснабжение в Евпатории полностью было восстановлено. Таким образом, жители города оставались без света почти два часа.
В прокуратуре Крыма заявили о начале проверки из-за отключения электричества и водоснабжения в Евпатории. Ведомство даст оценку соблюдения закона при предоставлении услуг населению, своевременности проведения ремонтных работ, а также действиям аварийных служб.