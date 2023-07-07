Газета
Общество

Евпатория осталась без света из-за аварии

Ведомости

Оборудование на электроподстанции в Евпатории вышло из строя из-за сильной жары, без света остались около 2300 потребителей. Об этом сообщает пресс-служба «Крымэнерго» в своем Telegram-канале. 

«7 июля 2023 года, в 18:09, на фоне воздействия аномально высоких температур на оборудование, произошло технологическое нарушение в Евпатории на подстанции 110 кВ, которая находится в процессе реконструкции», – говорится в сообщении. 

Согласно данным «Яндекс.Погоды», максимальная температура воздуха в Евпатории сегодня достигала 29 градусов. По состоянию на 20:25 температура составляет 27 градусов.

В компании отметили, что специалисты уже приступили к восстановлению электроснабжения, жителей поэтапно подключают к сети. Электричество будет полностью восстановлено «в ближайшее время», уточнили там. 

Глава администрации Евпатории Елена Демидова заявила, что из-за отключения электроэнергии обесточенной оказалась водонасосная станция. Она добавила, что водоснабжение в городе возобновится после восстановления электроэнергии.

Позже в «Крымэнерго» сообщили, что в 19:54 электроснабжение в Евпатории полностью было восстановлено. Таким образом, жители города оставались без света почти два часа.

В прокуратуре Крыма заявили о начале проверки из-за отключения электричества и водоснабжения в Евпатории. Ведомство даст оценку соблюдения закона при предоставлении услуг населению, своевременности проведения ремонтных работ, а также действиям аварийных служб.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных