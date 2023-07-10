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Общество

Гладков на неделю приостановил возвращение жителей в Шебекино

Ведомости

Возвращение жителей из пунктов временного размещения в свои дома в Шебекино, а также в села Новая Таволжанка и Архангельское приостановлено на неделю. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время оперативного совещания. 

«Нам нужно четко понимать оперативную обстановку и не допускать ни малейшего риска в отношении жизни и здоровья людей. Если обстановка будет спокойная, вернемся к возвращению жителей из ПВР через неделю», – сказал он (цит. по «Интерфакс»).

Гладков добавил, что власти не будут препятствовать тем жителям, которые решили вернуться в свои дома самостоятельно. 

Ранее губернатор в ежедневной сводке с информацией об ударах по региону сообщил, что за сутки по селу Новая Таволжанка был выпущен один минометный снаряд, по селу Середа – три. В результате никто не пострадал. Также прилеты были зафиксированы в Белгородском, Волоконовском и Краснояружском районах.  

4 июля Гладков сообщил, что жители Шебекина смогут вернуться из пунктов временного размещения в свои дома и квартиры в ближайшие две недели – при условии, что они не повреждены. Эту возможность должны были начать предлагать с 4 июля. По его словам, до 1 августа в домах будут восстановлены кровля и окна. До этого времени также приостановлено начисление квартплаты, добавил губернатор. 

Ранее по теме: Гладков: ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство на окраине Цаповки

Гладков регулярно сообщает об обстрелах Белгородской области со стороны Украины. Интенсивность обстрелов Шебекинского городского округа возросла в конце мая. 1 июня ВСУ выпустили по округу рекордные 850 снарядов. На этом фоне началась эвакуация жителей из города и других приграничных территорий – сообщалось об эвакуации почти 60 000 человек. Сейчас власти рассказывают, что предприятия в городе постепенно возвращаются к работе.

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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