Гладков на неделю приостановил возвращение жителей в Шебекино

4 июля Гладков сообщил, что жители Шебекина смогут вернуться из пунктов временного размещения в свои дома и квартиры в ближайшие две недели – при условии, что они не повреждены. Эту возможность должны были начать предлагать с 4 июля. По его словам, до 1 августа в домах будут восстановлены кровля и окна. До этого времени также приостановлено начисление квартплаты, добавил губернатор.