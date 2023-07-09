Гладков: ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство на окраине Цаповки

В Белгородском районе под обстрел попали села Устинка и Журавлевка, было зафиксировано восемь и пять прилетов соответственно. В результате пострадавших и разрушений нет. Кроме того, ВСУ обстреляли Валуйский, Грайворонский и Шебекинский городские округа. Обошлось также без пострадавших и разрушений.