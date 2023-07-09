Гладков: ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство на окраине Цаповки
8 июля вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с беспилотника самодельное взрывное устройство на окраине села Цаповка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В Борисовском районе на окраине села Цаповка противник сбросил с беспилотника одно самодельное взрывное устройство. Обошлось без последствий», – написал он в сводке за 8 июля.
В Белгородском районе под обстрел попали села Устинка и Журавлевка, было зафиксировано восемь и пять прилетов соответственно. В результате пострадавших и разрушений нет. Кроме того, ВСУ обстреляли Валуйский, Грайворонский и Шебекинский городские округа. Обошлось также без пострадавших и разрушений.
В предыдущий раз противник сбросил взрывное устройство 6 июля в селе Сподарюшино Грайворонского горокруга. В результате никто не пострадал.
После обстрела со стороны ВСУ города Шебекина из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» 8 июля власти Белгородской области приняли решение приостановить возвращение жителей в город, а для строителей объявили двухдневные выходные. Сообщалось, что один из снарядов попал на территорию центрального рынка. Также загорелись овощная база и один автомобиль.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.