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Гладков: ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство на окраине Цаповки

Ведомости

8 июля вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с беспилотника самодельное взрывное устройство на окраине села Цаповка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. 

«В Борисовском районе на окраине села Цаповка противник сбросил с беспилотника одно самодельное взрывное устройство. Обошлось без последствий», – написал он в сводке за 8 июля. 

В Белгородском районе под обстрел попали села Устинка и Журавлевка, было зафиксировано восемь и пять прилетов соответственно. В результате пострадавших и разрушений нет. Кроме того, ВСУ обстреляли Валуйский, Грайворонский и Шебекинский городские округа. Обошлось также без пострадавших и разрушений. 

В предыдущий раз противник сбросил взрывное устройство 6 июля в селе Сподарюшино Грайворонского горокруга. В результате никто не пострадал. 

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После обстрела со стороны ВСУ города Шебекина из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» 8 июля власти Белгородской области приняли решение приостановить возвращение жителей в город, а для строителей объявили двухдневные выходные. Сообщалось, что один из снарядов попал на территорию центрального рынка. Также загорелись овощная база и один автомобиль.

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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