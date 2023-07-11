В Госдуме предложили создать «Отцовскую карту» по аналогии с «Пушкинской»

Помимо этого, в рамках программы планируется подключение информационных сервисов, которые необходимы для улучшения процесса покупки билетов на мероприятие. Также будут уточнены критерии отбора мероприятий, которые будут принимать участие в программе. Будут установлены дополнительные требования к организациям культуры: они должны быть зарегистрированы в качестве юрлица, осуществляющего деятельность в сфере культуры, а также должны обеспечить открытость информации об организации.