В Госдуме предложили создать «Отцовскую карту» по аналогии с «Пушкинской»
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести «Отцовскую карту» по аналогии с «Пушкинской». Об этом депутат заявил в интервью «РИА Новости».
«Считаю важным обеспечить условия для полноценного и качественного времяпрепровождения пап и детей. Предлагаю ввести "Отцовскую карту". Речь идет о выделении 2000 на каждого ребенка в семье в месяц на карту, созданную по аналогии с "Пушкинской картой", чтобы эти деньги нельзя было потратить на иные нужды», – сказал вице-спикер.
Такой суммы, по его словам, должно хватить на пребывание родителя с ребенком, например, в кино, зоосаде, детском кафе и др. Предложение депутат направил министру труда и социальной защиты России Антону Котякову.
Программа «Пушкинская карта» является совместным проектом Минкультуры и Минцифры по популяризации культурных мероприятий среди молодежи. Ее запустили в сентябре 2021 г. для россиян в возрасте от 14 до 22 лет. Депозит «Пушкинской карты» с 1 января 2022 г. составляет 5000 руб. на год – их можно тратить на посещение театров, музеев, кинотеатров и др.
26 июня в Минкультуры рассказали, что в правила программы с целью повышения уровня защищенности будут внесены изменения. Согласно разработанному проекту постановления, предусматривается участие нескольких кредитных организаций в программе в качестве операторов. Сейчас оператором является «Почта банк».
Помимо этого, в рамках программы планируется подключение информационных сервисов, которые необходимы для улучшения процесса покупки билетов на мероприятие. Также будут уточнены критерии отбора мероприятий, которые будут принимать участие в программе. Будут установлены дополнительные требования к организациям культуры: они должны быть зарегистрированы в качестве юрлица, осуществляющего деятельность в сфере культуры, а также должны обеспечить открытость информации об организации.