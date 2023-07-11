Газета
Общество

В Госдуме предложили создать «Отцовскую карту» по аналогии с «Пушкинской»

Ведомости

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести «Отцовскую карту» по аналогии с «Пушкинской». Об этом депутат заявил в интервью «РИА Новости».

«Считаю важным обеспечить условия для полноценного и качественного времяпрепровождения пап и детей. Предлагаю ввести "Отцовскую карту". Речь идет о выделении 2000 на каждого ребенка в семье в месяц на карту, созданную по аналогии с "Пушкинской картой", чтобы эти деньги нельзя было потратить на иные нужды», – сказал вице-спикер.

Такой суммы, по его словам, должно хватить на пребывание родителя с ребенком, например, в кино, зоосаде, детском кафе и др. Предложение депутат направил министру труда и социальной защиты России Антону Котякову.

Ранее по теме: По «Пушкинской карте» можно будет смотреть все российские фильмы

Программа «Пушкинская карта» является совместным проектом Минкультуры и Минцифры по популяризации культурных мероприятий среди молодежи. Ее запустили в сентябре 2021 г. для россиян в возрасте от 14 до 22 лет. Депозит «Пушкинской карты» с 1 января 2022 г. составляет 5000 руб. на год – их можно тратить на посещение театров, музеев, кинотеатров и др.

26 июня в Минкультуры рассказали, что в правила программы с целью повышения уровня защищенности будут внесены изменения. Согласно разработанному проекту постановления, предусматривается участие нескольких кредитных организаций в программе в качестве операторов. Сейчас оператором является «Почта банк».

Ранее по теме: Глава Росфинмониторинга рассказал Путину о крупных махинациях с «Пушкинской картой»

Помимо этого, в рамках программы планируется подключение информационных сервисов, которые необходимы для улучшения процесса покупки билетов на мероприятие. Также будут уточнены критерии отбора мероприятий, которые будут принимать участие в программе. Будут установлены дополнительные требования к организациям культуры: они должны быть зарегистрированы в качестве юрлица, осуществляющего деятельность в сфере культуры, а также должны обеспечить открытость информации об организации.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных