Комитет Думы не поддержал законопроекты об эвтаназии бездомных животных

При этом комитет поддержал доработанный законопроект, согласно которому регионы могут сами принимать решение об обращении с бездомными животными, и рекомендовал принять документ во втором чтении. Бурматов уточнил, что авторы законопроекта «не пошли на поводу» у тех, кто предлагал внести в федеральный закон положение об эвтаназии. Он подчеркнул, что эвтаназии бездомных животных в федеральном законе «нет и не будет».