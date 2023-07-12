Комитет Думы не поддержал законопроекты об эвтаназии бездомных животных
Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рекомендовал отклонить семь законопроектов, в которых предлагалась эвтаназия бездомных животных. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Владимир Бурматов, передает ТАСС.
«Мы приняли единогласное решение рекомендовать на отклонение сразу семь законопроектов, которые так или иначе предлагают прописать в отношении бездомных животных эвтаназию, умерщвление, гуманное усыпление – любые эти конструкции», – сказал он, подчеркнув, что это принципиальная позиция комитета.
Бурматов предположил, что нижняя палата отклонит эти семь инициатив уже в весенню сессию.
При этом комитет поддержал доработанный законопроект, согласно которому регионы могут сами принимать решение об обращении с бездомными животными, и рекомендовал принять документ во втором чтении. Бурматов уточнил, что авторы законопроекта «не пошли на поводу» у тех, кто предлагал внести в федеральный закон положение об эвтаназии. Он подчеркнул, что эвтаназии бездомных животных в федеральном законе «нет и не будет».
С 2018 г. в России действует закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 12 апреля в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета по экологии Дмитрием Кобылкиным («Единая Россия») был внесен законопроект, позволяющий регионам самостоятельно решать, исполнять ли требования федерального закона или ввести собственный.
16 мая его приняли в первом чтении и отправили на доработку ко второму чтению. В документе говорилось, что при отлове разрешено применять «вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных».
Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас подчеркнул, что насилие в отношении животных абсолютно недопустимо. Комментируя предложенные поправки, сенатор назвал подход авторов законопроекта «странным и эмоциональным». По его мнению, для начала нужно оценить правовые последствия принятого в 2018 г. закона.