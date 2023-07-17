Мурашко поддержал ограничение продажи препаратов для медикаментозного аборта
Продажа препаратов для медикаментозного прерывания беременности должна быть ограничена, а сами препараты необходимо перевести на учет. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам заседания президиума фракции «Единая Россия».
«Блок вопросов касался демографических в том числе направлений, в частности, ограничения продажи и перевод в предметно-количественный учет препаратов для прерывания беременности. Мы поддерживаем и считаем, что в этом году этот процесс надо завершить», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Мурашко также подчеркнул, что оборот таких препаратов, с помощью которых можно прервать беременность, должен быть на строгом контроле у медицинских и фармацевтических организаций.
По итогам 2022 г. Минздрав представил отчет, в котором собрал статистику об абортах за прошедший год, писали «РИА Новости». По данным ведомства, всего в 2022 г. был совершен 395 201 аборт, что на 4% меньше по сравнению с 2021 г. При этом общее число медикаментозных абортов в прошлом году составило 179 387 (-5,3% к прошлому году).