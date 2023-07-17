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Общество

Мурашко поддержал ограничение продажи препаратов для медикаментозного аборта

Ведомости

Продажа препаратов для медикаментозного прерывания беременности должна быть ограничена, а сами препараты необходимо перевести на учет. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам заседания президиума фракции «Единая Россия».

«Блок вопросов касался демографических в том числе направлений, в частности, ограничения продажи и перевод в предметно-количественный учет препаратов для прерывания беременности. Мы поддерживаем и считаем, что в этом году этот процесс надо завершить», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Мурашко также подчеркнул, что оборот таких препаратов, с помощью которых можно прервать беременность, должен быть на строгом контроле у медицинских и фармацевтических организаций.

По итогам 2022 г. Минздрав представил отчет, в котором собрал статистику об абортах за прошедший год, писали «РИА Новости». По данным ведомства, всего в 2022 г. был совершен 395 201 аборт, что на 4% меньше по сравнению с 2021 г. При этом общее число медикаментозных абортов в прошлом году составило 179 387 (-5,3% к прошлому году).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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