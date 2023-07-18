Минздрав готов обсудить запрет абортов в частных клиниках
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что готов обсуждать предложение по исключению абортов из перечня услуг российских коммерческих клиник. Об этом он сказал на пленарном заседании Госдумы.
С данной инициативой в ГД выступила первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая («Единая Россия»).
«По результатам оценки надзорных ведомств по частным медицинским организациям были замечания о том, что они не выдерживают неделю тишины [перед проведением абортов]. Поэтому тема приоритезации [услуги] в государственных учреждениях, на мой взгляд, заслуживает внимания ваше предложение, для того чтобы обсудить, это точно», – сказал глава Минздрава.
28 июня на заседании комиссии Госсовета по соцполитике вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия») также предлагала ограничить выдачу частным клиникам лицензий на проведение абортов для стимулирования рождаемости в стране.
По данным Росстата, государственные больницы в 2019 г. провели 621 652 процедуры прерывания беременности, в 2020 г. – 553 495, в 2021 г. – 517 737. По словам заместителя руководителя аппарата правительства Ольги Кривонос, статистическое ведомство вскоре представит статистику по абортам в частных клиниках. Одна из основных претензий к коммерческим медицинским организациям, по словам депутата Алексея Куринного (КПРФ), заключается в сокрытии данных по случаям прерывания беременности.