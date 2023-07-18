Минздрав готов обсудить запрет абортов в частных клиниках

«По результатам оценки надзорных ведомств по частным медицинским организациям были замечания о том, что они не выдерживают неделю тишины [перед проведением абортов]. Поэтому тема приоритезации [услуги] в государственных учреждениях, на мой взгляд, заслуживает внимания ваше предложение, для того чтобы обсудить, это точно», – сказал глава Минздрава.