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Общество

Минздрав готов обсудить запрет абортов в частных клиниках

Ведомости

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что готов обсуждать предложение по исключению абортов из перечня услуг российских коммерческих клиник. Об этом он сказал на пленарном заседании Госдумы.

С данной инициативой в ГД выступила первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая («Единая Россия»).

«По результатам оценки надзорных ведомств по частным медицинским организациям были замечания о том, что они не выдерживают неделю тишины [перед проведением абортов]. Поэтому тема приоритезации [услуги] в государственных учреждениях, на мой взгляд, заслуживает внимания ваше предложение, для того чтобы обсудить, это точно», – сказал глава Минздрава.

28 июня на заседании комиссии Госсовета по соцполитике вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия») также предлагала ограничить выдачу частным клиникам лицензий на проведение абортов для стимулирования рождаемости в стране.

По данным Росстата, государственные больницы в 2019 г. провели 621 652 процедуры прерывания беременности, в 2020 г. – 553 495, в 2021 г. – 517 737. По словам заместителя руководителя аппарата правительства Ольги Кривонос, статистическое ведомство вскоре представит статистику по абортам в частных клиниках. Одна из основных претензий к коммерческим медицинским организациям, по словам депутата Алексея Куринного (КПРФ), заключается в сокрытии данных по случаям прерывания беременности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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