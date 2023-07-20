Госдума поддержала поправку о запрете росгвардейцам публиковать данные о себе
Государственная дума приняла во втором чтении законопроект об особенностях прохождения службы в Росгвардии, который включает в том числе запрет на размещение сотрудниками ведомства в интернете и СМИ информацию о себе. Это следует из думской электронной базы.
Ко второму чтению были внесены поправки, согласно которым росгвардейцам будет запрещено публиковать информацию, в том числе видео и фотографии, с помощью которых можно будет установить местонахождение бойцов нацгвардии и принадлежность к войскам. Помимо этого, поправками предлагается установить запрет на раскрытие служебной деятельности. Личному составу Росгвардии предлагается запретить публиковать информацию не только о себе, но и о своих коллегах, в том числе бывших сослуживцах, и членах их семей.
Законопроект был внесен 18 апреля главой комитета Госдумы по информполитике Александром Хинштейном. В первом чтении поправки приняли 14 июня. Законопроектом предлагается уравнять положение военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания полиции, и начать применять к ним единые правовые подходы, говорится в пояснительной записке. Эти меры «позволят дополнительно привлечь в Росгвардию профессиональные подготовленные кадры, а также сохранить на службе лиц, имеющих боевой опыт и соответствующие навыки».
Ранее Хинштейн в своем Telegram-канале отметил, что внесенные поправки также направлены на то, чтобы уравнять положение военнослужащих и сотрудников Росгвардии. По его словам запрет на размещение данных в интернете прописан в законе «О статусе военнослужащего» и применяется ко всем военнослужащим, в том числе проходящим службу в нацгвардии. Тем не менее, эта мера не распространяется на ОМОН или СОБР. Поправкой предлагается устранить «двойные подходы».