Госдума поддержала поправку о запрете росгвардейцам публиковать данные о себе

Ко второму чтению были внесены поправки, согласно которым росгвардейцам будет запрещено публиковать информацию, в том числе видео и фотографии, с помощью которых можно будет установить местонахождение бойцов нацгвардии и принадлежность к войскам. Помимо этого, поправками предлагается установить запрет на раскрытие служебной деятельности. Личному составу Росгвардии предлагается запретить публиковать информацию не только о себе, но и о своих коллегах, в том числе бывших сослуживцах, и членах их семей.