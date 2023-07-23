СПЧ добился предоставления убежища гражданке Узбекистана «по гуманным основаниям»
Гражданка Узбекистана с новорожденным сыном получит временное убежище в РФ «по гуманным основаниям», это произошло благодаря вмешательству Совета по правам человека при президенте РФ, сообщается в Telegram-канале СПЧ.
Как уточнил член СПЧ Кирилл Кабанов, 26-летняя гражданка Узбекистана является этнически русской, девушка «формально» нарушила миграционное законодательство. Она приехала на заработки в Россию год назад, забеременела, но отец ребенка «отказался от ответственности». Гражданка Узбекистана должна была уехать из России в установленные сроки, не сделала этого, после чего покинуть страну ее обязал суд.
«Делать этого на последнем месяце беременности она не стала и второй суд наложил на нее штраф, отправил с младенцем в спецприемник, где она ожидала выдворения», – рассказали в СПЧ.
Тогда глава совета Валерий Фадеев попросил прокурора Тверской области содействовать отсрочке выдворения семьи за пределы России. В результате в МВД решили предоставить женщине временное убежище.
В середине июня Фадеев призвал более тщательно подходить к отбору трудовых мигрантов, которые приглашаются в Россию. Он предложил ввести квоты на привлечение иностранных работников. «Пусть те компании, отрасли, Министерство экономического развития определят, сколько нужно мигрантов, покажут, что нужно столько-то мигрантов. И под эти доказанные данные нужно будет проводить более тщательно отбор людей, которых мы приглашаем в Россию», – сказал он.
Фадеев подчеркнул, что среди требований к трудовым мигрантом обязательно должно быть знание русского языка. Нельзя допустить создания внутри страны анклавов трудовых мигрантов, политика в сфере миграции должна быть предельно жесткой в части въезда, добавил он.
В начале мая стало известно, что за I квартал 2023 г. с целью работы в Россию въехало 1,3 млн иностранцев, что в 1,6 раза больше по сравнению с тем же периодом 2022 г., когда в Россию въехал 841 501 трудовой мигрант. По данным ФСБ, основной приток трудовых мигрантов произошел за счет приезжих из Узбекистана (630 859 человек), Таджикистана (349 357), Киргизии (172 591), Армении (47 337) и Казахстана (34 783).