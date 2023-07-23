СПЧ добился предоставления убежища гражданке Узбекистана «по гуманным основаниям»

В середине июня Фадеев призвал более тщательно подходить к отбору трудовых мигрантов, которые приглашаются в Россию. Он предложил ввести квоты на привлечение иностранных работников. «Пусть те компании, отрасли, Министерство экономического развития определят, сколько нужно мигрантов, покажут, что нужно столько-то мигрантов. И под эти доказанные данные нужно будет проводить более тщательно отбор людей, которых мы приглашаем в Россию», – сказал он.