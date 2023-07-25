В Госдуме предложили ввести «Учительский билет»
Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила правительству ввести специальный сертификат «Учительский билет» для российских педагогов. Соответствующее письмо она направила на имя вице-премьера Татьяны Голиковой (имеется в распоряжении «Ведомостей»). Новый сертификат по аналогии с «Пушкинской картой» позволит педагогам посещать культурно-досуговые мероприятия.
«Представляется, что такой сертификат будет выдаваться учителям при условии их трудоустройства на полную ставку и наличии пяти лет непрерывного педагогического стажа», – отмечает депутат в письме.
Сертификат, по мнению Лантратовой, станет «эффективной мерой поддержки российских учителей», позволит им получать дополнительные знания, а также повысит престиж профессии.
По «Учительскому билету» педагоги смогут безлимитно и бесплатно посещать музейные и выставочные экспозиции в учреждениях культуры государственного, регионального и муниципального уровней. Помимо этого обладатели сертификата будут получать 10 000 руб. ежегодно для других досуговых мероприятий – посещения концертов, театральных постановок и др.
В конце марта Голикова поручила Минпросвещения и регионам внести предложения по усовершенствованию системы оплаты труда педагогов. Ранее в министерстве сообщали, что вместе с другими ведомствами разрабатывают проект новой системы оплаты труда школьных учителей, которая исправит текущую ситуацию с низкими окладами.