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Общество

В Госдуме предложили ввести «Учительский билет»

Ведомости

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила правительству ввести специальный сертификат «Учительский билет» для российских педагогов. Соответствующее письмо она направила на имя вице-премьера Татьяны Голиковой (имеется в распоряжении «Ведомостей»). Новый сертификат по аналогии с «Пушкинской картой» позволит педагогам посещать культурно-досуговые мероприятия.

«Представляется, что такой сертификат будет выдаваться учителям при условии их трудоустройства на полную ставку и наличии пяти лет непрерывного педагогического стажа», – отмечает депутат в письме.

Сертификат, по мнению Лантратовой, станет «эффективной мерой поддержки российских учителей», позволит им получать дополнительные знания, а также повысит престиж профессии.

По «Учительскому билету» педагоги смогут безлимитно и бесплатно посещать музейные и выставочные экспозиции в учреждениях культуры государственного, регионального и муниципального уровней. Помимо этого обладатели сертификата будут получать 10 000 руб. ежегодно для других досуговых мероприятий – посещения концертов, театральных постановок и др.

В конце марта Голикова поручила Минпросвещения и регионам внести предложения по усовершенствованию системы оплаты труда педагогов. Ранее в министерстве сообщали, что вместе с другими ведомствами разрабатывают проект новой системы оплаты труда школьных учителей, которая исправит текущую ситуацию с низкими окладами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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