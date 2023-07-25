В Госдуме предложили ввести «Учительский билет»

По «Учительскому билету» педагоги смогут безлимитно и бесплатно посещать музейные и выставочные экспозиции в учреждениях культуры государственного, регионального и муниципального уровней. Помимо этого обладатели сертификата будут получать 10 000 руб. ежегодно для других досуговых мероприятий – посещения концертов, театральных постановок и др.