Верховный суд утвердил ликвидацию партии «Парнас»
Апелляционная инстанция Верховного суда России признала законным решение о ликвидации партии «Парнас» по иску Минюста. Теперь оно вступило в законную силу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на суд.
«Решение от 25 мая 2023 г. оставлено без изменений», – сказали в суде, отклонив апелляционную жалобу представителей партии.
25 мая Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации этой политической партии. Основанием для ликвидации стало наличие у «Парнаса» меньшего количества региональных отделений, чем требуется по федеральному закону «О политических партиях».
Истец в лице представителя Минюста также указывал, что к некоторым отделениям партии есть претензии от налоговой службы. По его данным, региональные отделения также игнорировали претензии ведомства. Представители партии требования иска не признавали и просили суд оставить его без удовлетворения.
История «Парнас» связана с Республиканской партией России, созданной в 1990 г. на основе отделившейся от КПСС группы «Демократическая платформа». В 2007 г. партия была лишена регистрации согласно решению Верховного суда по запросу Федеральной регистрационной службы. Было доказано, что ее деятельность не соответствовала положениям закона «О политических партиях». Тогда в партии насчитали всего 39 500 человек и 33 отделения при требуемых по закону не менее 50 000 членов и 45 отделений.
В апреле 2011 г. ликвидация РПР была признана «необоснованной» и нарушающей право на свободу собраний и объединений, согласно решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) . В январе 2012 г. Верховный суд России на основании вердикта ЕСПЧ отменил свое решение о ликвидации РПР. В апреле дело было окончательно закрыто. В мае того же года Минюст восстановил регистрацию партии. И снова приостановил ее в июне 2021 г.