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Общество

Верховный суд утвердил ликвидацию партии «Парнас»

Ведомости

Апелляционная инстанция Верховного суда России признала законным решение о ликвидации партии «Парнас» по иску Минюста. Теперь оно вступило в законную силу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на суд.  

«Решение от 25 мая 2023 г. оставлено без изменений», – сказали в суде, отклонив апелляционную жалобу представителей партии.

25 мая Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации этой политической партии. Основанием для ликвидации стало наличие у «Парнаса» меньшего количества региональных отделений, чем требуется по федеральному закону «О политических партиях».

Истец в лице представителя Минюста также указывал, что к некоторым отделениям партии есть претензии от налоговой службы. По его данным, региональные отделения также игнорировали претензии ведомства. Представители партии требования иска не признавали и просили суд оставить его без удовлетворения.

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История «Парнас» связана с Республиканской партией России, созданной в 1990 г. на основе отделившейся от КПСС группы «Демократическая платформа». В 2007 г. партия была лишена регистрации согласно решению Верховного суда по запросу Федеральной регистрационной службы. Было доказано, что ее деятельность не соответствовала положениям закона «О политических партиях». Тогда в партии насчитали всего 39 500 человек и 33 отделения при требуемых по закону не менее 50 000 членов и 45 отделений.

В апреле 2011 г. ликвидация РПР была признана «необоснованной» и нарушающей право на свободу собраний и объединений, согласно решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) . В январе 2012 г. Верховный суд России на основании вердикта ЕСПЧ отменил свое решение о ликвидации РПР. В апреле дело было окончательно закрыто. В мае того же года Минюст восстановил регистрацию партии. И снова приостановил ее в июне 2021 г.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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