Верховный суд утвердил ликвидацию партии «Парнас»

История «Парнас» связана с Республиканской партией России, созданной в 1990 г. на основе отделившейся от КПСС группы «Демократическая платформа». В 2007 г. партия была лишена регистрации согласно решению Верховного суда по запросу Федеральной регистрационной службы. Было доказано, что ее деятельность не соответствовала положениям закона «О политических партиях». Тогда в партии насчитали всего 39 500 человек и 33 отделения при требуемых по закону не менее 50 000 членов и 45 отделений.