Абитуриенты подали более 2 млн заявлений в вузы через «Госуслуги»
Сервисом «Поступление в вуз онлайн» воспользовались почти 550 000 абитуриентов, которые подали 2,2 млн заявлений. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Он отметил, что всего заявления по программам специалитета и бакалавра подали 931 000 человек. «Российские абитуриенты направили 2,8 млн заявлений, из них с помощью суперсервиса “Поступление в вуз онлайн” – около 2,2 млн. Регионы-лидеры – Москва, Санкт-Петербург и Татарстан», – уточнил вице-премьер. В правительстве отметили двукратный рост числа поступающих на бюджет через «Госуслуги».
Замглавы Минцифры Олег Качанов отметил, что через сервис можно подать заявления в 1022 вуза страны, которые к нему подключены. По его словам, самое короткое время подачи заявления составило 1 минуту 3 секунды. Помимо этого через приложение «Госключ» можно заключить с вузом договор при поступлении на платную форму обучения.
Наиболее популярными направлениями серди тех, кто поступает на бюджет через «Госуслуги», стали экономика, менеджмент, информатика и вычислительная техника, юриспруденция и педагогическое образование. Больше всего заявлений таким образом поступили в Казанский федеральный университет, Уральский федеральный университет, РАНХиГС, МИРЭА и Финансовый университет при Правительстве.
Приемная кампания в 2023 г. проходит в вузах России с 20 июня по 9 августа. Прием документов на бюджетные места завершился 25 июля. Через портал «Госуслуги» можно подать документы в пять вузов на любые формы бакалавриата и специалитета, а также на второе высшее и высшее образование по творческим специальностям. Совместный сервис Минобрнауки и Минцифры «Поступление в вуз онлайн» был запущен в 2020 г.
26 июля «Ведомости» писали, что российские абитуриенты стали чаще подавать документы в крупные столичные вузы через «Госуслуги» по сравнению с прошлым годом. Опрос представителей шести ведущих университетов разной специализации показал, что от 40 до 60% заявлений в московские вузы пришло через электронный сервис. Министр науки и образования Валерий Фальков ранее сообщал, что во время прошлой приемной кампании через «Госуслуги» была подана примерно половина заявок (всего – 3,6 млн).
20 июля Чернышенко рассказал, что с 2024 г. подать документы в электронном виде можно будет только через суперсервис, а его использование станет обязательным для всех вузов.