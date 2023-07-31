Абитуриенты подали более 2 млн заявлений в вузы через «Госуслуги»

Приемная кампания в 2023 г. проходит в вузах России с 20 июня по 9 августа. Прием документов на бюджетные места завершился 25 июля. Через портал «Госуслуги» можно подать документы в пять вузов на любые формы бакалавриата и специалитета, а также на второе высшее и высшее образование по творческим специальностям. Совместный сервис Минобрнауки и Минцифры «Поступление в вуз онлайн» был запущен в 2020 г.