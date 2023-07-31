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Общество

В Санкт-Петербурге ФАС возбудила два дела в отношении «Яндекса» из-за рекламы БАДов

Ведомости

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу возбудило два дела в отношении компании «Яндекс». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Претензии ФАС связаны с рекламой БАДов. Уточняется, что в ведомство поступили заявления о ее ненадлежащей форме.

В службе напомнили, что ст. 25 закона «О рекламе» обязывает в рекламе БАДов упоминать информацию о том, что препараты не являются лекарством. «Между тем такое предупреждение в рекламе отсутствует. В каждом выявленном случае рекламораспространителем является "Яндекс"», – говорится в сообщении управления ФАС.

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В результате ведомство возбудило дела о нарушении закона. В случае доказательства вины «Яндекса» компании грозит штраф по ст. 14.3 КоАП РФ, которая предусматривает наказание от 200 000 руб. до 500 000 руб. для юридических лиц.

В мае ФАС возбудила дело в отношении «Эвалара» из-за признаков нарушения в рекламе лекарственного препарата «Сабельника настойка» на радиостанции «Вести ФМ». В ведомстве уточнили, что реклама заявляла о безвредности лекарства и его эффективном действии, однако по российскому законодательству реклама лекарственных препаратов не может гарантировать их положительное действие, эффективность и отсутствие побочных эффектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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