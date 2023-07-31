В Санкт-Петербурге ФАС возбудила два дела в отношении «Яндекса» из-за рекламы БАДов

В мае ФАС возбудила дело в отношении «Эвалара» из-за признаков нарушения в рекламе лекарственного препарата «Сабельника настойка» на радиостанции «Вести ФМ». В ведомстве уточнили, что реклама заявляла о безвредности лекарства и его эффективном действии, однако по российскому законодательству реклама лекарственных препаратов не может гарантировать их положительное действие, эффективность и отсутствие побочных эффектов.