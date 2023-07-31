В Санкт-Петербурге ФАС возбудила два дела в отношении «Яндекса» из-за рекламы БАДов
Претензии ФАС связаны с рекламой БАДов. Уточняется, что в ведомство поступили заявления о ее ненадлежащей форме.
В службе напомнили, что ст. 25 закона «О рекламе» обязывает в рекламе БАДов упоминать информацию о том, что препараты не являются лекарством. «Между тем такое предупреждение в рекламе отсутствует. В каждом выявленном случае рекламораспространителем является "Яндекс"», – говорится в сообщении управления ФАС.
В результате ведомство возбудило дела о нарушении закона. В случае доказательства вины «Яндекса» компании грозит штраф по ст. 14.3 КоАП РФ, которая предусматривает наказание от 200 000 руб. до 500 000 руб. для юридических лиц.
В мае ФАС возбудила дело в отношении «Эвалара» из-за признаков нарушения в рекламе лекарственного препарата «Сабельника настойка» на радиостанции «Вести ФМ». В ведомстве уточнили, что реклама заявляла о безвредности лекарства и его эффективном действии, однако по российскому законодательству реклама лекарственных препаратов не может гарантировать их положительное действие, эффективность и отсутствие побочных эффектов.