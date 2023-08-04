Роспотребнадзор проверит данные о выселении 90 российских детей из лагеря в Турции
Роспотребнадзор проверяет информацию о выселении 90 российских детей из лагеря в Турции, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Служба призывает родителей пострадавших несовершеннолетних обратиться в территориальные органы Роспотребнадзора за помощью в составлении претензий в адрес туроператора, а также для решения вопроса о возможности обращения в суд с групповым иском в защиту прав потребителей», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
О выселении около 90 детей из турецкого лагеря ранее сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, дети начали смену 19 июля, но в ночь с 1 на 2 августа всех детей выселили из отеля Batont Garden Resort. Представительство отеля заявило, что их проживание не было оплачено. Ответственным туроператором называют «Колибри Тур».
Как следует из информации на сайте туроператора, стоимость смены на 15 дней в Турции по тарифу «раннее бронирование» составляет 75 500 руб. В стоимость входят как перелет и питание, так и проживание.