Выселенная из отеля в Турции группа детей вылетит в Россию 5 августа

О выселении около 90 детей из турецкого лагеря ранее сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, дети начали смену 19 июля, но в ночь с 1 на 2 августа всех детей выселили из отеля Batont Garden Resort. Представительство отеля заявило, что их проживание не было оплачено. Ответственным туроператором называют «Колибри Тур».