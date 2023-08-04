Выселенная из отеля в Турции группа детей вылетит в Россию 5 августа
Группа отдыхавших в Турции детей, которых временно переселили в другой отель из-за неоплаты проживания, 5 августа вылетит в Россию, сообщило генконсульство РФ в Анталье, передает ТАСС.
«По информации, полученной генконсульством, дети размещены в отеле до 5 августа включительно. Их вылет намечен на субботу, билеты приобретены», – рассказали там.
О выселении около 90 детей из турецкого лагеря ранее сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, дети начали смену 19 июля, но в ночь с 1 на 2 августа всех детей выселили из отеля Batont Garden Resort. Представительство отеля заявило, что их проживание не было оплачено. Ответственным туроператором называют «Колибри Тур».
Роспотребнадзор позднее сообщил, что проверяет эту информацию. Ведомство также призвало родителей детей обратиться в его территориальные органы для составления претензий в адрес туроператора и решения вопроса о возможности обращения в суд с групповым иском в защиту прав потребителей.
Как следует из информации на сайте «Колибри Тур», стоимость смены на 15 дней в Турции по тарифу «раннее бронирование» составляет 75 500 руб. В стоимость входят как перелет и питание, так и проживание.