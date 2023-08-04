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Общество

Выселенная из отеля в Турции группа детей вылетит в Россию 5 августа

Ведомости

Группа отдыхавших в Турции детей, которых временно переселили в другой отель из-за неоплаты проживания, 5 августа вылетит в Россию, сообщило генконсульство РФ в Анталье, передает ТАСС.

«По информации, полученной генконсульством, дети размещены в отеле до 5 августа включительно. Их вылет намечен на субботу, билеты приобретены», – рассказали там.

О выселении около 90 детей из турецкого лагеря ранее сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, дети начали смену 19 июля, но в ночь с 1 на 2 августа всех детей выселили из отеля Batont Garden Resort. Представительство отеля заявило, что их проживание не было оплачено. Ответственным туроператором называют «Колибри Тур».

Роспотребнадзор позднее сообщил, что проверяет эту информацию. Ведомство также призвало родителей детей обратиться в его территориальные органы для составления претензий в адрес туроператора и решения вопроса о возможности обращения в суд с групповым иском в защиту прав потребителей.

Как следует из информации на сайте «Колибри Тур», стоимость смены на 15 дней в Турции по тарифу «раннее бронирование» составляет 75 500 руб. В стоимость входят как перелет и питание, так и проживание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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