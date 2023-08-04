Суд арестовал замминистра здравоохранения Самарской области на два месяца
Суд арестовал заместителя министра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева на два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Арестовали на два месяца, [отправлен] в СИЗО», – уточнил собеседник агентства.
Накануне, 3 августа, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о задержании министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева по делу о мошенничестве в областных лечебных учреждениях.
Ранее сегодня в пресс-службе правительства региона опровергли задержание Беняна. Министр пояснил, что 3 августа был вызван в РОВД Ленинского района для допроса по поводу поступившего в полицию заявления. Затем он вернулся к работе.
ГУ МВД России по Самарской области сообщило, что Майрамукаева задержали в рамках дела в отношении заместителя главврача одного из учреждений здравоохранения региона. Медика подозревают в хищении бюджетных средств при заключении договора поставки медоборудования.
В апреле МВД сообщило о задержании жителя Самары 1987 г. по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Портал 63.RU утверждал, что речь идет о заместителе главврача Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина Алексее Ошуркове. В МВД рассказали, что речь идет о махинациях, связанных с условиями договора поставки медоборудования в одно из бюджетных учреждений здравоохранения региона. Позже суд арестовал фигуранта дела.