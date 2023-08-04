Суд арестовал замминистра здравоохранения Самарской области на два месяца

В апреле МВД сообщило о задержании жителя Самары 1987 г. по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Портал 63.RU утверждал, что речь идет о заместителе главврача Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина Алексее Ошуркове. В МВД рассказали, что речь идет о махинациях, связанных с условиями договора поставки медоборудования в одно из бюджетных учреждений здравоохранения региона. Позже суд арестовал фигуранта дела.