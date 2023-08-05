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Общество

СМИ сообщили о проникновении воров в квартиру лидера Rammstein Линдеманна

Ведомости

Воры проникли в квартиру фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна в Берлине, пишет Bild.

По данным полиции, неизвестные забрались на крышу дома по боковой лестнице, а оттуда проникли на мансарду. Как утверждает издание, эта была квартира музыканта. При этом неясно, забрали ли воры что-то из квартиры, или нет.

Сам Линдеманн сейчас находится в Брюсселе, он был проинформирован о произошедшем.

Ранее в середине июня прокуратура Берлина начала проверку в отношении Линдеманна из-за появившихся сообщений о сексуальном домогательстве. Если вина Линдеманна будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Позже стало известно, что прокуратура проверит Линдеманна на предмет связи с продажей наркотиков. Сам Линдеманн отверг все обвинения в свой адрес.

Причиной для начала проверки стали обвинения со стороны нескольких женщин в сексуальных домогательствах во время концертов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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