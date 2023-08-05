СМИ сообщили о проникновении воров в квартиру лидера Rammstein Линдеманна
Воры проникли в квартиру фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна в Берлине, пишет Bild.
По данным полиции, неизвестные забрались на крышу дома по боковой лестнице, а оттуда проникли на мансарду. Как утверждает издание, эта была квартира музыканта. При этом неясно, забрали ли воры что-то из квартиры, или нет.
Сам Линдеманн сейчас находится в Брюсселе, он был проинформирован о произошедшем.
Ранее в середине июня прокуратура Берлина начала проверку в отношении Линдеманна из-за появившихся сообщений о сексуальном домогательстве. Если вина Линдеманна будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Позже стало известно, что прокуратура проверит Линдеманна на предмет связи с продажей наркотиков. Сам Линдеманн отверг все обвинения в свой адрес.
Причиной для начала проверки стали обвинения со стороны нескольких женщин в сексуальных домогательствах во время концертов.