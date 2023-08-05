СМИ сообщили о проникновении воров в квартиру лидера Rammstein Линдеманна

Ранее в середине июня прокуратура Берлина начала проверку в отношении Линдеманна из-за появившихся сообщений о сексуальном домогательстве. Если вина Линдеманна будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Позже стало известно, что прокуратура проверит Линдеманна на предмет связи с продажей наркотиков. Сам Линдеманн отверг все обвинения в свой адрес.