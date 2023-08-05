Газета
Общество

Москалькова попросила СК расследовать выселение детей из лагеря в Турции

Ведомости

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила Следственный комитет начать расследование в связи с выселением группы российских детей из лагеря в турецкой Анталье. Об этом омбудсмен рассказала в своем Telegram-канале.

О выселении около 90 детей из турецкого лагеря ранее сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, дети начали смену 19 июля, но в ночь с 1 на 2 августа их выселили из отеля Batont Garden Resort. Представительство отеля заявило, что их проживание не было оплачено. Ответственным туроператором называют «Колибри Тур».

4 августа стало известно, что детей временно переселили в другой отель. Сегодня, 5 августа, они должны вылететь в Россию, сообщало генконсульство РФ в Анталье.

«Я обратилась в Следственный комитет с просьбой разобраться: как могло случиться, что несовершеннолетних граждан России выставили ночью на улицу? Знаю, что этим вопиющим фактом уже заинтересовался Роспотребнадзор. Надеюсь, что объективное расследование даст ответы на все вопросы», – написала Москалькова.

Роспотребнадзор ранее призвал родителей детей обратиться в его территориальные органы для составления претензий в адрес туроператора и решения вопроса о возможности обращения в суд с групповым иском в защиту прав потребителей.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных