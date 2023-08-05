Москалькова попросила СК расследовать выселение детей из лагеря в Турции
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила Следственный комитет начать расследование в связи с выселением группы российских детей из лагеря в турецкой Анталье. Об этом омбудсмен рассказала в своем Telegram-канале.
О выселении около 90 детей из турецкого лагеря ранее сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, дети начали смену 19 июля, но в ночь с 1 на 2 августа их выселили из отеля Batont Garden Resort. Представительство отеля заявило, что их проживание не было оплачено. Ответственным туроператором называют «Колибри Тур».
4 августа стало известно, что детей временно переселили в другой отель. Сегодня, 5 августа, они должны вылететь в Россию, сообщало генконсульство РФ в Анталье.
«Я обратилась в Следственный комитет с просьбой разобраться: как могло случиться, что несовершеннолетних граждан России выставили ночью на улицу? Знаю, что этим вопиющим фактом уже заинтересовался Роспотребнадзор. Надеюсь, что объективное расследование даст ответы на все вопросы», – написала Москалькова.
Роспотребнадзор ранее призвал родителей детей обратиться в его территориальные органы для составления претензий в адрес туроператора и решения вопроса о возможности обращения в суд с групповым иском в защиту прав потребителей.