Работу пропускного пункта Джанкой в Крыму приостановили после атаки ВСУ
Работа пропускного пункта Джанкой на севере Крыма временно приостановлена, сообщил минтранс республики. Ранее сегодня, 6 августа, под удар со стороны Украины попал Чонгарский автомобильный мост, который соединяет Херсонскую область с Крымом.
«Работа пропускного пункта Джанкой временно приостановлена. ПП "Армянск" и ПП "Перекоп" работают в штатном режиме», – говорится в сообщении ведомства.
Там уточнили, что для комфортного прохождения досмотра и предупреждения очередей через Перекоп будут двигаться исключительно грузовые машины и фургоны, а через Армянск – только легковые автомобили и рейсовые автобусы.
Движение по Крымскому мосту и керченской паромной переправе (железнодорожная и автомобильная части) идет в штатном режиме, добавили в министерстве.
О ракетном ударе по Чонгарскому мосту ранее сообщил губернатор Крыма Сергей Аксенов. По его данным, часть ракет была сбита силами ПВО, никто не пострадал. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал фотографии с места удара и уточнил, что обстрел велся ракетами Storm Shadow. Под удар, по его словам, попал не только Чонгарский мост, но и поселок Чонгар, зафиксировано попадание в школу.