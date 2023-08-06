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Общество

Работу пропускного пункта Джанкой в Крыму приостановили после атаки ВСУ

Ведомости

Работа пропускного пункта Джанкой на севере Крыма временно приостановлена, сообщил минтранс республики. Ранее сегодня, 6 августа, под удар со стороны Украины попал Чонгарский автомобильный мост, который соединяет Херсонскую область с Крымом.

«Работа пропускного пункта Джанкой временно приостановлена. ПП "Армянск" и ПП "Перекоп" работают в штатном режиме», – говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что для комфортного прохождения досмотра и предупреждения очередей через Перекоп будут двигаться исключительно грузовые машины и фургоны, а через Армянск – только легковые автомобили и рейсовые автобусы. 

Движение по Крымскому мосту и керченской паромной переправе (железнодорожная и автомобильная части) идет в штатном режиме, добавили в министерстве.

О ракетном ударе по Чонгарскому мосту ранее сообщил губернатор Крыма Сергей Аксенов. По его данным, часть ракет была сбита силами ПВО, никто не пострадал. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал фотографии с места удара и уточнил, что обстрел велся ракетами Storm Shadow. Под удар, по его словам, попал не только Чонгарский мост, но и поселок Чонгар, зафиксировано попадание в школу. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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