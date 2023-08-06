Работу пропускного пункта Джанкой в Крыму приостановили после атаки ВСУ

О ракетном ударе по Чонгарскому мосту ранее сообщил губернатор Крыма Сергей Аксенов. По его данным, часть ракет была сбита силами ПВО, никто не пострадал. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал фотографии с места удара и уточнил, что обстрел велся ракетами Storm Shadow. Под удар, по его словам, попал не только Чонгарский мост, но и поселок Чонгар, зафиксировано попадание в школу.