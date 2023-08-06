В Пакистане при сходе поезда с рельсов погибли не менее 30 человек

За последние 10 лет Пакистан пережил несколько железнодорожных аварий со смертельным исходом, и, как отмечает телеканал, в последнее время такие катастрофы стали происходить чаще. Так, в июне 2021 г. два поезда столкнулись в Синде, погибли по меньшей мере 65 человек, около 150 получили ранения. Еще около 75 пассажиров стали жертвами пожара на борту экспресса в октябре 2019 г., а в результате столкновения двух поездов в 2005 г. погибли более 100 человек.