В Пакистане при сходе поезда с рельсов погибли не менее 30 человек
Пассажирский поезд сошел с рельсов на юге Пакистана, погибли не менее 30 человек, более 80 пострадали, сообщил телеканал Geo со ссылкой на местных чиновников.
Крушение поезда произошло в районе Навабшах в южной провинции Синд. С рельсов, по данным властей, сошли около 10 из 17 вагонов. По данным телеканала, некоторые пассажиры оказались после аварии заблокированы в поезде. Движение поездов во внутренние районы провинции приостановили, на место ЧП выехали спасатели.
В окружной полиции рассказали, что девять из опрокинувшихся 10 вагонов уже убрали, а раненых и погибших извлекли. Причина крушения остается неизвестной, но федеральный министр железных дорог и авиации Хаваджа Саад Рафик во время пресс-конференции заявил, что кто-то мог специально устроить аварию. При этом он допустил, что причиной ЧП могла стать и механическая неисправность.
«Сначала мы окажем помощь, а затем проведем расследование. Главный министр провинции Синд Мурад Али Шах выезжает на место. В больницах Суккура объявлена чрезвычайная ситуация», — сказал министр.
К мероприятиям по оказанию помощи, по данным Geo, присоединилась армия Пакистана.
За последние 10 лет Пакистан пережил несколько железнодорожных аварий со смертельным исходом, и, как отмечает телеканал, в последнее время такие катастрофы стали происходить чаще. Так, в июне 2021 г. два поезда столкнулись в Синде, погибли по меньшей мере 65 человек, около 150 получили ранения. Еще около 75 пассажиров стали жертвами пожара на борту экспресса в октябре 2019 г., а в результате столкновения двух поездов в 2005 г. погибли более 100 человек.