Пожар в спортмагазине в Дмитрове локализовали

Это не первый пожар на подмосковном предприятии за эту неделю. 4 августа крупный пожар – на площади 1950 кв. м – произошел на складе в Яхроме. Днем ранее, 3 августа, сообщалось о возгорании производственного цеха в Воскресенске. По данным ТАСС, тогда пожар произошел на производстве кислородных аккумуляторов.