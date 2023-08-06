Пожар в спортмагазине в Дмитрове локализовали
Пожар в спортивном магазине в Дмитрове локализовали на площади 1200 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Площадь пожара в Московской области увеличилась до 1200 кв. м. На место следует испытательная лаборатория для проведения замеров воздуха на предмет превышения концентрации вредных веществ», – говорится в сообщении.
Как ранее уточнили в ведомстве, к ликвидации привлечено 68 человек и 14 единиц техники. Пожар в поселке Синьково возле Дмитрова начался днем 6 августа. В управлении МЧС по Московской области сообщали, что площадь пожара составляла 500 кв. м.
Это не первый пожар на подмосковном предприятии за эту неделю. 4 августа крупный пожар – на площади 1950 кв. м – произошел на складе в Яхроме. Днем ранее, 3 августа, сообщалось о возгорании производственного цеха в Воскресенске. По данным ТАСС, тогда пожар произошел на производстве кислородных аккумуляторов.