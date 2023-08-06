В Москве задержали водителя, насмерть сбившего ребенка
Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя иномарки, который насмерть сбил ребенка в Москве и скрылся с места ДТП, сообщает пресс-служба московской прокуратуры в своем Telegram-канале.
«Водитель автомобиля «Шкода» задержан. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, сопряженное с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – говорится в сообщении.
По данной статье подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
Как пояснили в надзорном ведомстве, в результате аварии погиб мальчик 2016 года рождения, он переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. При этом водитель иномарки проехал на красный свет и сбил ребенка, причинив травмы, несовместимые с жизнью. Скорую помощь он вызывать не стал.