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Общество

В Москве задержали водителя, насмерть сбившего ребенка

Ведомости

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя иномарки, который насмерть сбил ребенка в Москве и скрылся с места ДТП, сообщает пресс-служба московской прокуратуры в своем Telegram-канале.

«Водитель автомобиля «Шкода» задержан. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, сопряженное с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – говорится в сообщении.

По данной статье подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

Как пояснили в надзорном ведомстве, в результате аварии погиб мальчик 2016 года рождения, он переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. При этом водитель иномарки проехал на красный свет и сбил ребенка, причинив травмы, несовместимые с жизнью. Скорую помощь он вызывать не стал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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