В Москве задержали водителя, насмерть сбившего ребенка

Как пояснили в надзорном ведомстве, в результате аварии погиб мальчик 2016 года рождения, он переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. При этом водитель иномарки проехал на красный свет и сбил ребенка, причинив травмы, несовместимые с жизнью. Скорую помощь он вызывать не стал.