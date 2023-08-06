В результате ДТП на Кубани погибли четыре человека
Четыре человека стали жертвами ДТП, которое произошло на трассе Тамань – Веселовка в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла с участием четырех автомобилей. «В двух автомобилях погибли водители и пассажиры – 4 человека. В двух других транспортных средствах трое пострадавших», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В итоге несовместимые с жизнью травмы получили водитель и пассажир автомобиля Chery и водитель и пассажир Hyundai Elantra. Среди пострадавших числиться девочка 16 лет, добавили в МВД.