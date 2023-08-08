ФНС опровергла сообщения о проверке телеведущего Ивана Урганта
Федеральная налоговая служба (ФНС) опровергла сведения о проверке телеведущего Ивана Урганта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В настоящее время ФНС России не осуществляются проверочные мероприятия в отношении Урганта Ивана Андреевича», – заявили в пресс-службе ФНС (цитата по «РИА Новости»).
Ранее о якобы проведении проверки ФНС в отношении Урганта написал Telegram-канал «Образ будущего». В сообщении говорилось, что за 2022-2023 гг. телеведущий заплатил налогов на 430 000 руб., «скрыв все гонорары, полученные наличными» за рубежом. Канал утверждал, что средства он хранит на счету в финском банке, а у его семьи есть счета в грузинском банке, через которые он покупает криптовалюту.
После начала спецоперации России на Украине Ургант в соцсетях выступил против ее проведения. В середине марта 2022 г. телеведущий сообщил, что находится в отпуске, пообещав вернуться в Россию. Последний выпуск «Вечернего Урганта» вышел в эфир 21 февраля. В апреле 2023 г. он заявил, что надеется на возвращение в эфир «Первого канала».
В августе 2022 г. Урганта внесла в «список агентов иностранного влияния» группа расследования антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД), созданная по инициативе «Справедливой России – За правду». Телеведущего также потребовали уволить с «Первого канала». В январе этого года депутат от СРЗП Николай Новичков предложил признать Урганта иноагентом. Телеведущий заявил, что это предложение «невозможно понять».