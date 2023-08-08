ФНС опровергла сообщения о проверке телеведущего Ивана Урганта

Ранее о якобы проведении проверки ФНС в отношении Урганта написал Telegram-канал «Образ будущего». В сообщении говорилось, что за 2022-2023 гг. телеведущий заплатил налогов на 430 000 руб., «скрыв все гонорары, полученные наличными» за рубежом. Канал утверждал, что средства он хранит на счету в финском банке, а у его семьи есть счета в грузинском банке, через которые он покупает криптовалюту.