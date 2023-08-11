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Общество

Роспотребнадзор назвал превышение ПДК хлорида водорода в Омске не опасным

Ведомости

Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) хлорида водорода в 2,1 и 2,7 раза не является смертельно опасным. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Омской области. 

«Управление Роспотребнадзора по Омской области обращает внимание, что появившаяся в СМИ информация о смертельно-опасных выбросах хлорида водорода, выявленных в двух округах Омска по информации Обь-Иртышского УГМС, не соответствует действительности», – сказано в сообщении. 

В ведомстве пояснили, что скопление хлорида водорода произошло из-за неблагоприятных метеорологических условий, каких-либо аварий или нарушений производственных циклов в этот день не происходило. В результате выбросы не повлияли на общий фон атмосферного воздуха, отметили в Роспотребнадзоре. Сейчас никаких превышений ПДК хлорида водорода не зафиксировано.

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9 августа в двух округах Омска зафиксировали превышение ПДК хлорида водорода в 2,1 и 2,7 раза. В регионе действовал режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) первой степени опасности, в рамках которого 24 предприятиям Омска было предписано снизить выбросы. В Омской области неоднократно фиксировалось превышение содержания вредных веществ в воздухе. В регионе режим НМУ первой степени вводится с 1 августа каждый день. По данным общественной организации «Зеленый патруль», Омская область в национальном экологическом рейтинге по итогам весны 2023 г. заняла 82 место из 85.

В небольших концентрациях хлорид водорода может приводить к удушью и воспалению верхних дыхательных путей. В случае сильного отравления возможен отек легких, нарушение работы кровеносной системы и летальный исход. При попадании хлорида водорода в воду образуется соляная кислота, которая может вызывать ожоги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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