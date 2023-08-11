Роспотребнадзор назвал превышение ПДК хлорида водорода в Омске не опасным

9 августа в двух округах Омска зафиксировали превышение ПДК хлорида водорода в 2,1 и 2,7 раза. В регионе действовал режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) первой степени опасности, в рамках которого 24 предприятиям Омска было предписано снизить выбросы. В Омской области неоднократно фиксировалось превышение содержания вредных веществ в воздухе. В регионе режим НМУ первой степени вводится с 1 августа каждый день. По данным общественной организации «Зеленый патруль», Омская область в национальном экологическом рейтинге по итогам весны 2023 г. заняла 82 место из 85.