Синоптик предупредил о «температурном взрыве» в Центральной России

«К концу рабочей недели жара усилится и выйдет на пик: столбики термометров устремятся на штурм 30-градусной высоты: в четверг, в условиях солнечной и сухой погоды, после полудня воздух прогреется до +25…+30, а в пятницу – до +27…+32», – написал он.