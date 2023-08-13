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Общество

Синоптик предупредил о «температурном взрыве» в Центральной России

Ведомости

В Центральной России на следующей неделе произойдет температурный взрыв, жара к пятнице усилится до +32 градусов, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. 

Август на территории Центральной России становится самым теплым месяцем лета, превышение среднемесячной температуры составляет 3,6 градуса, рассказал Тишковец. С приходом антициклона со вторника, 15 августа, начнется потепление до +22…+27. 

«К концу рабочей недели жара усилится и выйдет на пик: столбики термометров устремятся на штурм 30-градусной высоты: в четверг, в условиях солнечной и сухой погоды, после полудня воздух прогреется до +25…+30, а в пятницу – до +27…+32», – написал он.

12 августа в Гидрометцентре предупредили об осадках в некоторых регионах России. Очень дождливую погоду прогнозировали в Ленинградской, Новгородской, Омской, Томской областях и Краснодарском крае.

В Москве сверхинтенсивные осадки наблюдались с середины июля. За сутки 18 июля, по данным Тишковца, в городе выпало 24 мм осадков, что составляет треть месячной нормы. В начале августа дождливая погода вновь сменилась 30-градусной жарой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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