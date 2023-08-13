Синоптик предупредил о «температурном взрыве» в Центральной России
В Центральной России на следующей неделе произойдет температурный взрыв, жара к пятнице усилится до +32 градусов, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Август на территории Центральной России становится самым теплым месяцем лета, превышение среднемесячной температуры составляет 3,6 градуса, рассказал Тишковец. С приходом антициклона со вторника, 15 августа, начнется потепление до +22…+27.
«К концу рабочей недели жара усилится и выйдет на пик: столбики термометров устремятся на штурм 30-градусной высоты: в четверг, в условиях солнечной и сухой погоды, после полудня воздух прогреется до +25…+30, а в пятницу – до +27…+32», – написал он.
12 августа в Гидрометцентре предупредили об осадках в некоторых регионах России. Очень дождливую погоду прогнозировали в Ленинградской, Новгородской, Омской, Томской областях и Краснодарском крае.
В Москве сверхинтенсивные осадки наблюдались с середины июля. За сутки 18 июля, по данным Тишковца, в городе выпало 24 мм осадков, что составляет треть месячной нормы. В начале августа дождливая погода вновь сменилась 30-градусной жарой.