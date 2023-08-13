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Пожар на складе с удобрениями в подмосковном Раменском устранили

Ведомости

В Подмосковье днем в воскресенье, 13 августа, устранили пожар на складе с удобрениями в Раменском, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону. 

О ликвидации открытого горения объявили в 14:29 мск.

Пожар на складе с удобрениями в подмосковном Раменском начался около полудня. Огонь распространился на площади 1800 кв. м, затем в МЧС сообщили об увеличении площади возгорания до 2700 кв. м. 

Горели складское помещение и деревянные паллеты на открытой площадке. Пожарные пытались не допустить распространения огня на соседние здания, сообщало ведомство. Спустя примерно два часа пожар локализовали на площади 2700 кв. м.

Прокуратура Московской области предварительной причиной возгорания назвала нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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