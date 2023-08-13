Пожар на складе с удобрениями в подмосковном Раменском устранили
В Подмосковье днем в воскресенье, 13 августа, устранили пожар на складе с удобрениями в Раменском, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
О ликвидации открытого горения объявили в 14:29 мск.
Пожар на складе с удобрениями в подмосковном Раменском начался около полудня. Огонь распространился на площади 1800 кв. м, затем в МЧС сообщили об увеличении площади возгорания до 2700 кв. м.
Горели складское помещение и деревянные паллеты на открытой площадке. Пожарные пытались не допустить распространения огня на соседние здания, сообщало ведомство. Спустя примерно два часа пожар локализовали на площади 2700 кв. м.
Прокуратура Московской области предварительной причиной возгорания назвала нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ.