Певица Лада Дэнс рассказала об улучшении самочувствия после ДТП
Состояние здоровья певицы Лады Дэнс (Волковой) улучшилось после аварии, в результате которой ее госпитализировали. Об этом сама артистка рассказала газете «Аргументы и Факты».
По ее словам, ей стало проще разговаривать, а врачи дают позитивные прогнозы, поскольку ее состояние стабилизировалось. Однако певице до сих пор сложно передвигаться самостоятельно.
Лада Дэнс была госпитализирована после ДТП в районе Подольска 5 августа. Всего тогда в больницу были доставлены четыре человека. Сообщалось, что певица проходит индивидуальный курс реабилитации.