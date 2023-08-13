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Певица Лада Дэнс рассказала об улучшении самочувствия после ДТП

Ведомости

Состояние здоровья певицы Лады Дэнс (Волковой) улучшилось после аварии, в результате которой ее госпитализировали. Об этом сама артистка рассказала газете «Аргументы и Факты».

По ее словам, ей стало проще разговаривать, а врачи дают позитивные прогнозы, поскольку ее состояние стабилизировалось. Однако певице до сих пор сложно передвигаться самостоятельно.

Ранее по теме: Певица Лада Дэнс госпитализирована после ДТП в Подольске

Лада Дэнс была госпитализирована после ДТП в районе Подольска 5 августа. Всего тогда в больницу были доставлены четыре человека. Сообщалось, что певица проходит индивидуальный курс реабилитации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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