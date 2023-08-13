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Общество

Число жертв пожаров на Гавайях увеличилось до 93

Ведомости

Число жертв лесных пожаров на острове Мауи в штате Гавайи увеличилось до 93, сообщает AP со ссылкой на местную полицию.

Таким образом, пожар стал самым смертельным в США за более 100 лет, отмечает агентство.

При этом число жертв еще может вырасти существенно, поскольку поиски тел погибших только начинаются: спасатели с собаками обошли только 3% территории в 5 квадратных миль, которую следует обыскать.

Что стало с островом Мауи после крупнейшего в истории Гавайских островов пожара

По последним данным, из-за природного бедствия погибли 53 человека

Пожары повредили не менее 2200 зданий, большинство из них относятся к жилому фонду. Причиненный ущерб оценивается в $6 млрд. В настоящее время порядка 4500 человек требуется временное размещение.

Число погибших в результате пожара на Гавайях стало рекордным за последнее столетние: пожар 2018 г. на севере Калифорнии унес жизни 85 человек. Рекорд принадлежит пожару, который произошел в 1918 г. в Миннесоте, его жертвами стали сотни людей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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