Число жертв пожаров на Гавайях увеличилось до 93
Число жертв лесных пожаров на острове Мауи в штате Гавайи увеличилось до 93, сообщает AP со ссылкой на местную полицию.
Таким образом, пожар стал самым смертельным в США за более 100 лет, отмечает агентство.
При этом число жертв еще может вырасти существенно, поскольку поиски тел погибших только начинаются: спасатели с собаками обошли только 3% территории в 5 квадратных миль, которую следует обыскать.
Пожары повредили не менее 2200 зданий, большинство из них относятся к жилому фонду. Причиненный ущерб оценивается в $6 млрд. В настоящее время порядка 4500 человек требуется временное размещение.
Число погибших в результате пожара на Гавайях стало рекордным за последнее столетние: пожар 2018 г. на севере Калифорнии унес жизни 85 человек. Рекорд принадлежит пожару, который произошел в 1918 г. в Миннесоте, его жертвами стали сотни людей.