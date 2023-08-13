Число жертв пожаров на Гавайях увеличилось до 93

Число погибших в результате пожара на Гавайях стало рекордным за последнее столетние: пожар 2018 г. на севере Калифорнии унес жизни 85 человек. Рекорд принадлежит пожару, который произошел в 1918 г. в Миннесоте, его жертвами стали сотни людей.