Суд оштрафовал блогера Петрова за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию армии

Андрей Петров – российский блогер, преимущественно известный в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) и на YouTube. В июле глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что Роскомнадзор внес аккаунты блогера в Telegram и на YouTube в реестр запрещенных сайтов. С 2021 г. Петров не живет в России.