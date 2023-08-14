Газета
Общество

Суд оштрафовал блогера Петрова за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию армии

Ведомости

Тверской районный суд Москвы признал виновным видеоблогера Андрея Петрова в ЛГБТ-пропаганде и дискредитации российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Блогеру назначили два административных штрафа в размере 200 000 и 50 000 руб. соответственно. В пресс-службе отметили, что решения суда пока не вступили в силу и могут быть обжалованы.

В отношении Петрова были заведены дела по ст. 6.21 КоАП (пропаганда ЛГБТ и смены пола) и ст. 20.3. 3 КоАП (дискредитация армии). Максимальный размер штрафа для граждан по первой статье составляет до 400 000 руб., по второй – до 100 000 руб.

Андрей Петров – российский блогер, преимущественно известный в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) и на YouTube. В июле глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что Роскомнадзор внес аккаунты блогера в Telegram и на YouTube в реестр запрещенных сайтов. С 2021 г. Петров не живет в России. 

Ранее сегодня Тверской суд оштрафовал на 1 млн руб. «Мегафон» по делу о демонстрации ЛГБТ без маркировки «18+» (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ). По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», поводом стала маркировка «16+» вместо «18+» у фильма «Любовь, любовь, любовь» Элинор Копполы, доступного на сервисе «Мегафон ТВ».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных