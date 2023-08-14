Суд оштрафовал блогера Петрова за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию армии
Тверской районный суд Москвы признал виновным видеоблогера Андрея Петрова в ЛГБТ-пропаганде и дискредитации российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Блогеру назначили два административных штрафа в размере 200 000 и 50 000 руб. соответственно. В пресс-службе отметили, что решения суда пока не вступили в силу и могут быть обжалованы.
В отношении Петрова были заведены дела по ст. 6.21 КоАП (пропаганда ЛГБТ и смены пола) и ст. 20.3. 3 КоАП (дискредитация армии). Максимальный размер штрафа для граждан по первой статье составляет до 400 000 руб., по второй – до 100 000 руб.
Андрей Петров – российский блогер, преимущественно известный в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) и на YouTube. В июле глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что Роскомнадзор внес аккаунты блогера в Telegram и на YouTube в реестр запрещенных сайтов. С 2021 г. Петров не живет в России.
Ранее сегодня Тверской суд оштрафовал на 1 млн руб. «Мегафон» по делу о демонстрации ЛГБТ без маркировки «18+» (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ). По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», поводом стала маркировка «16+» вместо «18+» у фильма «Любовь, любовь, любовь» Элинор Копполы, доступного на сервисе «Мегафон ТВ».