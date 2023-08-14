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Общество

В Москве в жилом доме взорвался фреон

Ведомости

В жилом доме на Ходынском бульваре в Москве произошел взрыв фреона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В доме 20А по Ходынскому бульвару, предварительно, произошел хлопок. Выбиты стекла», – заявил собеседник агентства. 

«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб пишут, что остекление повреждено на 15-м этаже здания. Взрыв фреона произошел во время ремонта холодильника в одной из квартир. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В ГУ МЧС по Москве подтвердили «РИА Новости», что фреон взорвался в доме по адресу Ходынский бульвар, дом 20А. Возгорания не последовало, уточнили там.

По данным «Яндекс.Карт», происшествие произошло в западном корпусе ЖК «Лайнер», расположенном рядом с ТРЦ «Авиапарк». Помимо жилых квартир в здании находятся несколько гостиниц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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