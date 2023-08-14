В Москве в жилом доме взорвался фреон
В жилом доме на Ходынском бульваре в Москве произошел взрыв фреона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«В доме 20А по Ходынскому бульвару, предварительно, произошел хлопок. Выбиты стекла», – заявил собеседник агентства.
«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб пишут, что остекление повреждено на 15-м этаже здания. Взрыв фреона произошел во время ремонта холодильника в одной из квартир. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
В ГУ МЧС по Москве подтвердили «РИА Новости», что фреон взорвался в доме по адресу Ходынский бульвар, дом 20А. Возгорания не последовало, уточнили там.
По данным «Яндекс.Карт», происшествие произошло в западном корпусе ЖК «Лайнер», расположенном рядом с ТРЦ «Авиапарк». Помимо жилых квартир в здании находятся несколько гостиниц.