Количество пострадавших после отравления шаурмой во Владимире выросло до 76

Сегодня в ведомстве рассказали, что с вечера 18 августа и в течение ночи за медицинской помощью обратились еще 20 человек, в том числе шестеро детей. В больницы были госпитализированы 34 человека, среди них 11 несовершеннолетних, еще 42 пострадавших находятся на амбулаторном лечении. Состояние всех заболевших оценивается как средней степени тяжести, говорится в сообщении. В Роспотребнадзоре уточнили, что все отравившиеся съели шаурму в разных точках в период с 15 по 17 августа.