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Общество

Количество пострадавших после отравления шаурмой во Владимире выросло до 76

Ведомости

До 76 человек выросло количество пострадавших, которые отравились после употребления некачественной шаурмы во Владимире, из них госпитализированы 34 человека, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Владимирской области.

18 августа в Роспотребнадзоре сообщили о 56 обратившихся за медицинской помощью, среди них было 13 детей. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 

Сегодня в ведомстве рассказали, что с вечера 18 августа и в течение ночи за медицинской помощью обратились еще 20 человек, в том числе шестеро детей. В больницы были госпитализированы 34 человека, среди них 11 несовершеннолетних, еще 42 пострадавших находятся на амбулаторном лечении. Состояние всех заболевших оценивается как средней степени тяжести, говорится в сообщении. В Роспотребнадзоре уточнили, что все отравившиеся съели шаурму в разных точках в период с 15 по 17 августа.

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В качестве одной из версий отравлений следователи считают использование для приготовления шаурмы некачественной продукции, не отвечающей требованиям безопасности, сообщала пресс-служба СК. После проверки предприятий общепита в Роспотребнадзоре заявили о неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии на всех проверенных объектах. Им временно запрещено работать, помещения и оборудование опечатаны. Как уточнили ранее в управлении, этиологическим фактором заболевания тех, кто обратился в медучреждения, была сальмонелла. 

Ранее депутаты Госдумы направили в Генпрокуратуру обращение о необходимости провести проверку предприятий быстрого питания и общепита по всей России. В качестве обоснования своего обращения они привели пример с массовым отравлением шаурмой в Иркутской области в июне этого года. В ходе экспертизы в шаурме была обнаружена сальмонелла, которая стала причиной отравления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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