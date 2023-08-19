Емельяненко решил покинуть пост президента Союза ММА России
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко решил уволиться с должности президента Союза ММА России, пишет ТАСС со ссылкой на вице-президента организации Андрея Терентьева.
«Федор подал заявление об отставке. Он снял с себя полномочия. Я стал исполняющим обязанности», – пояснил Терентьев.
Емельяненко стал главой Союза ММА в 2012 г. при создании организации. В 2018 г. он ушел с этой должности, но был переизбран в 2022 г.
На счету 46-летнего Емельяненко 40 побед и 7 поражений в смешанных единоборствах (ММА), один бой был признан несостоявшимся, являлся чемпионом ряда профильных организаций, а также четырехкратным чемпионом мира по боевому самбо. Чемпионат России по данному виду борьбы он выигрывал девять раз.
Свой последний бой в смешанных единоборствах Емельяненко провел в начале февраля в Калифорнии против американца Райана Бейдера. Это бой российский боец проиграл, заработав $100 000. Емельяненко говорил, что это будет его последний бой, после чего он завершит карьеру и сосредоточится на развитии своей бойцовской команды и смешанных единоборств в России.