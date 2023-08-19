Емельяненко решил покинуть пост президента Союза ММА России

Свой последний бой в смешанных единоборствах Емельяненко провел в начале февраля в Калифорнии против американца Райана Бейдера. Это бой российский боец проиграл, заработав $100 000. Емельяненко говорил, что это будет его последний бой, после чего он завершит карьеру и сосредоточится на развитии своей бойцовской команды и смешанных единоборств в России.