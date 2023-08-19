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Емельяненко решил покинуть пост президента Союза ММА России

Ведомости

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко решил уволиться с должности президента Союза ММА России, пишет ТАСС со ссылкой на вице-президента организации Андрея Терентьева.

«Федор подал заявление об отставке. Он снял с себя полномочия. Я стал исполняющим обязанности», – пояснил Терентьев.

Емельяненко стал главой Союза ММА в 2012 г. при создании организации. В 2018 г. он ушел с этой должности, но был переизбран в 2022 г.

На счету 46-летнего Емельяненко 40 побед и 7 поражений в смешанных единоборствах (ММА), один бой был признан несостоявшимся, являлся чемпионом ряда профильных организаций, а также четырехкратным чемпионом мира по боевому самбо. Чемпионат России по данному виду борьбы он выигрывал девять раз.

Свой последний бой в смешанных единоборствах Емельяненко провел в начале февраля в Калифорнии против американца Райана Бейдера. Это бой российский боец проиграл, заработав $100 000. Емельяненко говорил, что это будет его последний бой, после чего он завершит карьеру и сосредоточится на развитии своей бойцовской команды и смешанных единоборств в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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