Собянин сообщил о пресечении попытки пролета дрона на Москву
ПВО пресекли ночную попытку пролета беспилотного летательного аппарата в Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
«Силами ПВО она была пресечена. Спасибо военным за работу», — написал он.
ТАСС, а также телеграм-каналы Baza и 112 писали о приостановке полетов в аэропортах «Домодедово» и «Внуково». Рейсы перенаправили в «Шереметьево».
Накануне средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский дрон, летевший в сторону Москвы, в результате он упал недалеко от подмосковного Путилково.
До этого ВСУ пытались атаковать объекты в Москве и Подмосковье в ночь на 18 августа. Около 04:00 мск дрон был сбит системой ПВО, после чего он изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной.