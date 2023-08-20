Собянин сообщил о пресечении попытки пролета дрона на Москву

До этого ВСУ пытались атаковать объекты в Москве и Подмосковье в ночь на 18 августа. Около 04:00 мск дрон был сбит системой ПВО, после чего он изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной.