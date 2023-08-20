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Общество

Собянин сообщил о пресечении попытки пролета дрона на Москву

Ведомости

ПВО пресекли ночную попытку пролета беспилотного летательного аппарата в Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Силами ПВО она была пресечена. Спасибо военным за работу», — написал он.

ТАСС, а также телеграм-каналы Baza и 112 писали о приостановке полетов в аэропортах «Домодедово» и «Внуково». Рейсы перенаправили в «Шереметьево».

Накануне средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский дрон, летевший в сторону Москвы, в результате он упал недалеко от подмосковного Путилково.

До этого ВСУ пытались атаковать объекты в Москве и Подмосковье в ночь на 18 августа. Около 04:00 мск дрон был сбит системой ПВО, после чего он изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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