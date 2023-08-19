Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать Москву беспилотником

В прошлый раз ВСУ пытались атаковать объекты в Москве и Подмосковье при помощи беспилотников в ночь на 18 августа. Около 04:00 мск дрон был сбит системой ПВО, после чего он изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что обломки беспилотника упали в районе Экспоцентра. Здание получило незначительные повреждения. В результате инцидента никто не пострадал.