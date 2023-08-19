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Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать Москву беспилотником

Ведомости

Украина предприняла попытку атаковать беспилотником объекты на территории Москвы и Подмосковья, сообщило Минобороны России.

«Сегодня днем пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области», – говорится в сообщении.

Аппарат был обнаружен системой ПВО и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате, потеряв управление, беспилотник упал в безлюдном районе рядом с Путилково городского округа Красногорск, никто не пострадал, добавили в Минобороны.

В прошлый раз ВСУ пытались атаковать объекты в Москве и Подмосковье при помощи беспилотников в ночь на 18 августа. Около 04:00 мск дрон был сбит системой ПВО, после чего он изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что обломки беспилотника упали в районе Экспоцентра. Здание получило незначительные повреждения. В результате инцидента никто не пострадал.

В предыдущий раз Собянин сообщил о попытке беспилотника атаковать Москву 11 августа. Тогда обломки дрона упали в районе Карамышевской набережной. В результате никто не пострадал. На фоне произошедшего аэропорт «Внуково» прекратил принимать и выпускать самолеты с 09:40 мск. Аналогичные меры были введены и в аэропорту Калуги. К 10:50 мск аэропорты возобновили работу в обычном режиме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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