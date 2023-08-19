Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать Москву беспилотником
Украина предприняла попытку атаковать беспилотником объекты на территории Москвы и Подмосковья, сообщило Минобороны России.
«Сегодня днем пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области», – говорится в сообщении.
Аппарат был обнаружен системой ПВО и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате, потеряв управление, беспилотник упал в безлюдном районе рядом с Путилково городского округа Красногорск, никто не пострадал, добавили в Минобороны.
В прошлый раз ВСУ пытались атаковать объекты в Москве и Подмосковье при помощи беспилотников в ночь на 18 августа. Около 04:00 мск дрон был сбит системой ПВО, после чего он изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что обломки беспилотника упали в районе Экспоцентра. Здание получило незначительные повреждения. В результате инцидента никто не пострадал.
В предыдущий раз Собянин сообщил о попытке беспилотника атаковать Москву 11 августа. Тогда обломки дрона упали в районе Карамышевской набережной. В результате никто не пострадал. На фоне произошедшего аэропорт «Внуково» прекратил принимать и выпускать самолеты с 09:40 мск. Аналогичные меры были введены и в аэропорту Калуги. К 10:50 мск аэропорты возобновили работу в обычном режиме.