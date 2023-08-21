«Почта России» перестанет принимать заказные письма и посылки без паспорта
«Почта России» не будет принимать заказные письма, бандероли и посылки без предъявления паспорта с 1 сентября. Сообщение об этом появилось на сайте оператора.
«С 1 сентября 2023 г. изменяются условия приема регистрируемых отправлений. Отправитель должен предоставить сотруднику почты документ, удостоверяющий личность».
Чтобы оплачивать отправления онлайн и сдавать их без документов, «Почта России» рекомендует подключить сервис «Простая электронная подпись».
Новое правило вступает в силу в связи с приказом Минцифры РФ от 17 апреля 2023 г. «Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи».
Простой электронной подписью считается подпись, которая формируется с использованием комбинации логина и пароля с sms-кодом.