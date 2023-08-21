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Общество

«Почта России» перестанет принимать заказные письма и посылки без паспорта

Ведомости

«Почта России» не будет принимать заказные письма, бандероли и посылки без предъявления паспорта с 1 сентября. Сообщение об этом появилось на сайте оператора.

«С 1 сентября 2023 г. изменяются условия приема регистрируемых отправлений. Отправитель должен предоставить сотруднику почты документ, удостоверяющий личность».

Чтобы оплачивать отправления онлайн и сдавать их без документов, «Почта России» рекомендует подключить сервис «Простая электронная подпись».

Новое правило вступает в силу в связи с приказом Минцифры РФ от 17 апреля 2023 г. «Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи».

Простой электронной подписью считается подпись, которая формируется с использованием комбинации логина и пароля с sms-кодом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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