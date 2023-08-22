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Общество

Сброс воды с «Фукусимы-1» запланирован на 24 августа

Ведомости

Япония начнет сбрасывать очищенную от радиоактивных частиц воду с АЭС «Фукусима-1» 24 августа. Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе заседания правительства. 

«Если не будет проблем с погодой и состоянием моря, мы ожидаем сброс очищенной воды в океан 24 числа этого месяца», – сказал он (цит. по NHK). 

4 июля Международное агентство ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) сочло безопасными планы оператора японской АЭС «Фукусима-1», компании Tokyo Electric Power, сбросить в Тихий океан накопленную зараженную радиоактивным изотопом трития воду. Перед сбросом Япония пообещала, что будет разбавлять воду, чтобы довести содержание трития до уровня ниже нормативных стандартов. 

Решение принято спустя два года исследований экспертов МАГАТЭ. Вода использовалась для охлаждения поврежденных землетрясением и цунами в 2011 г. энергоблоков АЭС, ее больше невозможно складировать на площадке станции. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что сбросы очищенной воды «окажут незначительное радиационное воздействие на население и окружающую среду». 

Ранее по теме: МАГАТЭ разрешило сбросить воду из АЭС «Фукусима» в океан

После этого Роспотребнадзор сообщил, что Россия усилит санитарно-карантинный контроль за ввозимыми из Японии морскими продуктами. Помимо этого, ограничения на ввоз продуктов питания из Японии решил ввести и Китай. Главное таможенное управление (ГТУ) КНР запретило ввоз продуктов из 10 префектур, в том числе и Фукусимы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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