Сброс воды с «Фукусимы-1» запланирован на 24 августа
Япония начнет сбрасывать очищенную от радиоактивных частиц воду с АЭС «Фукусима-1» 24 августа. Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе заседания правительства.
«Если не будет проблем с погодой и состоянием моря, мы ожидаем сброс очищенной воды в океан 24 числа этого месяца», – сказал он (цит. по NHK).
4 июля Международное агентство ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) сочло безопасными планы оператора японской АЭС «Фукусима-1», компании Tokyo Electric Power, сбросить в Тихий океан накопленную зараженную радиоактивным изотопом трития воду. Перед сбросом Япония пообещала, что будет разбавлять воду, чтобы довести содержание трития до уровня ниже нормативных стандартов.
Решение принято спустя два года исследований экспертов МАГАТЭ. Вода использовалась для охлаждения поврежденных землетрясением и цунами в 2011 г. энергоблоков АЭС, ее больше невозможно складировать на площадке станции. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что сбросы очищенной воды «окажут незначительное радиационное воздействие на население и окружающую среду».
После этого Роспотребнадзор сообщил, что Россия усилит санитарно-карантинный контроль за ввозимыми из Японии морскими продуктами. Помимо этого, ограничения на ввоз продуктов питания из Японии решил ввести и Китай. Главное таможенное управление (ГТУ) КНР запретило ввоз продуктов из 10 префектур, в том числе и Фукусимы.