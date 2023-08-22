Сброс воды с «Фукусимы-1» запланирован на 24 августа

После этого Роспотребнадзор сообщил, что Россия усилит санитарно-карантинный контроль за ввозимыми из Японии морскими продуктами. Помимо этого, ограничения на ввоз продуктов питания из Японии решил ввести и Китай. Главное таможенное управление (ГТУ) КНР запретило ввоз продуктов из 10 префектур, в том числе и Фукусимы.