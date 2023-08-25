Марина Брусникина стала главным режиссером РАМТа

Марина Брусникина – театральный режиссер и педагог, актриса. В 2003 г. получила звание заслуженной артистки России, в тот же год стала лауреатом Государственной премии России. В 2015 г. удостоилась премии правительства РФ за спектакль «Лада и радость», поставленный в РАМТе. В 2018 г. после смерти мужа Дмитрия Брусникина стала вслед за ним художественным руководителем театра «Практика». Преподает в школе-студии МХАТ.