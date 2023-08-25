Газета
Общество

Марина Брусникина стала главным режиссером РАМТа

Ведомости

Марина Брусникина назначена главным режиссером столичного Российского академического молодежного театра (РАМТ). Об этом объявил на сборе труппы перед началом нового 103-го сезона художественный руководитель Алексей Бородин, сообщает ТАСС.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Марина Брусникина – театральный режиссер и педагог, актриса. В 2003 г. получила звание заслуженной артистки России, в тот же год стала лауреатом Государственной премии России. В 2015 г. удостоилась премии правительства РФ за спектакль «Лада и радость», поставленный в РАМТе. В 2018 г. после смерти мужа Дмитрия Брусникина стала вслед за ним художественным руководителем театра «Практика». Преподает в школе-студии МХАТ. 

Должность главного режиссера РАМТ с 2018 по 2022 гг. занимал Егор Перегудов. В мае 2022г. он назначен художественным руководителем Московского академического театра им. В. Маяковского по предложению труппы театра.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных