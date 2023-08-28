Один человек погиб при перестрелке в отеле в турецком Бодруме
Один человек погиб, еще трое пострадали при перестрелке в отеле в турецком городе Бодрум, передает местная газета Yeni Safak.
Было установлено, что погибшим оказался 28-летний Омер Аташ. Среди пострадавших – два молодых человека в возрасте 22 лет и 17-летний подросток, они доставлены в больницу.
Перестрелка произошла в отеле в районе Гельтюркбюку, расположенном в часе езды от центра Бодрума, вечером 27 августа, ориентировочно в 23:00. Участниками конфликта стали три постояльца отеля и три человека, которые приехали туда на машине.
По факту произошедшего инициировано масштабное расследование. Сейчас принимаются меры по задержанию сбежавших подозреваемых.