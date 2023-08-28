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Один человек погиб при перестрелке в отеле в турецком Бодруме

Ведомости

Один человек погиб, еще трое пострадали при перестрелке в отеле в турецком городе Бодрум, передает местная газета Yeni Safak.

Было установлено, что погибшим оказался 28-летний Омер Аташ. Среди пострадавших – два молодых человека в возрасте 22 лет и 17-летний подросток, они доставлены в больницу.

Перестрелка произошла в отеле в районе Гельтюркбюку, расположенном в часе езды от центра Бодрума, вечером 27 августа, ориентировочно в 23:00. Участниками конфликта стали три постояльца отеля и три человека, которые приехали туда на машине. 

По факту произошедшего инициировано масштабное расследование. Сейчас принимаются меры по задержанию сбежавших подозреваемых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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