Прокуратура прекратила расследование в отношении солиста Rammstein

Причиной стали обвинения со стороны нескольких женщин в сексуальных домогательствах во время концертов. Первой из них оказалась девушка по имени Шелби Линн. По ее словам, в Вильнюсе на одном из концертов за кулисами между ней и Линдеманном произошла ссора из-за того, что она отказала музыканту в сексуальной связи. Девушка подала заявление в полицию, указав, что у нее есть провалы в памяти. Она также отметила, что обнаружила на теле синяки и «почти на 100% уверена, что приняла наркотики». При этом тогда полиция Вильнюса не стала возбуждать уголовное дело из-за жалобы девушки.