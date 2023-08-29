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Прокуратура прекратила расследование в отношении солиста Rammstein

Ведомости

Прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, передает газета Berliner Zeitung.

«Оценка имеющихся доказательств – прежде всего сообщений в прессе, в которых говорится об анонимных информаторах и дополнительных допросах свидетелей, – не выявила никаких признаков того, что обвиняемые совершали действия сексуального характера в отношении женщин против их воли», – сообщили в прокуратуре.

14 июня прокуратура Берлина начала проверку в отношении Линдеманна по ст. 177 УК ФРГ о сексуальном домогательстве, сексуальном принуждении и изнасиловании.  

Причиной стали обвинения со стороны нескольких женщин в сексуальных домогательствах во время концертов. Первой из них оказалась девушка по имени Шелби Линн. По ее словам, в Вильнюсе на одном из концертов за кулисами между ней и Линдеманном произошла ссора из-за того, что она отказала музыканту в сексуальной связи. Девушка подала заявление в полицию, указав, что у нее есть провалы в памяти. Она также отметила, что обнаружила на теле синяки и «почти на 100% уверена, что приняла наркотики». При этом тогда полиция Вильнюса не стала возбуждать уголовное дело из-за жалобы девушки. 

Линдеманну 60 лет. Он является лидером группы Rammstein с 1994 г. После появления обвинений в группе их опровергли, сообщив, что подобные вещи не могут иметь места в их среде. Сам Линдеманн также отверг все обвинения в свой адрес.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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