Прокуратура прекратила расследование в отношении солиста Rammstein
Прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, передает газета Berliner Zeitung.
«Оценка имеющихся доказательств – прежде всего сообщений в прессе, в которых говорится об анонимных информаторах и дополнительных допросах свидетелей, – не выявила никаких признаков того, что обвиняемые совершали действия сексуального характера в отношении женщин против их воли», – сообщили в прокуратуре.
14 июня прокуратура Берлина начала проверку в отношении Линдеманна по ст. 177 УК ФРГ о сексуальном домогательстве, сексуальном принуждении и изнасиловании.
Причиной стали обвинения со стороны нескольких женщин в сексуальных домогательствах во время концертов. Первой из них оказалась девушка по имени Шелби Линн. По ее словам, в Вильнюсе на одном из концертов за кулисами между ней и Линдеманном произошла ссора из-за того, что она отказала музыканту в сексуальной связи. Девушка подала заявление в полицию, указав, что у нее есть провалы в памяти. Она также отметила, что обнаружила на теле синяки и «почти на 100% уверена, что приняла наркотики». При этом тогда полиция Вильнюса не стала возбуждать уголовное дело из-за жалобы девушки.
Линдеманну 60 лет. Он является лидером группы Rammstein с 1994 г. После появления обвинений в группе их опровергли, сообщив, что подобные вещи не могут иметь места в их среде. Сам Линдеманн также отверг все обвинения в свой адрес.