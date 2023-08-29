В ЕАЭС подписали соглашение о взаимном признании банковских гарантий при госзакупках
Соглашение о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок подписали в ЕАЭС. Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу белорусского правительства.
Соглашение разработали из-за отсутствия возможности использовать банковские гарантии, выданные банками-резидентами одного государства – члена союза, в качестве обеспечения заявки на участие в госзакупках и обеспечения контракта заказчиками другого государства-участника. Соглашение также поможет устранить препятствия, связанные с участием в госзакупках на территории России.
Документ подписали по итогам очередного заседания Совета ЕЭК в Москве. В повестке заседания значились 43 вопроса, охватившие сферы технического и таможенного регулирования в рамках ЕАЭС, цифрового сотрудничества между государствами, международного позиционирования союза, уточняет агентство.
24 августа премьер-министр России Михаил Мишустин призвал сделать ЕАЭС самодостаточным регионом. По мнению премьера, в едином пространстве приоритетным должно стать формирование общих рынков товаров и услуг, финансов, инвестиций и рабочей силы.