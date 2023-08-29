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Экономика

В ЕАЭС подписали соглашение о взаимном признании банковских гарантий при госзакупках

Ведомости

Соглашение о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок подписали в ЕАЭС. Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу белорусского правительства.

Соглашение разработали из-за отсутствия возможности использовать банковские гарантии, выданные банками-резидентами одного государства – члена союза, в качестве обеспечения заявки на участие в госзакупках и обеспечения контракта заказчиками другого государства-участника. Соглашение также поможет устранить препятствия, связанные с участием в госзакупках на территории России.

Документ подписали по итогам очередного заседания Совета ЕЭК в Москве. В повестке заседания значились 43 вопроса, охватившие сферы технического и таможенного регулирования в рамках ЕАЭС, цифрового сотрудничества между государствами, международного позиционирования союза, уточняет агентство.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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