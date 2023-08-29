В ЕАЭС подписали соглашение о взаимном признании банковских гарантий при госзакупках

Соглашение разработали из-за отсутствия возможности использовать банковские гарантии, выданные банками-резидентами одного государства – члена союза, в качестве обеспечения заявки на участие в госзакупках и обеспечения контракта заказчиками другого государства-участника. Соглашение также поможет устранить препятствия, связанные с участием в госзакупках на территории России.