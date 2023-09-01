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Общество

АТОР: введение безвиза с Китаем не помогло возобновлению массового туризма

Ведомости

Система безвизового обмена группами с Китаем не заработала в большинстве регионов, сообщила ассоциация туроператоров России (АТОР).

Исключением стали жители дальневосточных регионов, которые выезжают в Китай по безвизовым групповым спискам. Однако массового турпотока по системе безвиза нет и там.

Москва и Санкт-Петербург приняли по одной тестовой группе туристов, одна группа россиян отправилась в Китай из Москвы. За месяц около 1000 человек выехали в КНР из Благовещенска, еще около 500 – из Хабаровска. Из Владивостока в Китай выезжают около 1500 туристов в день.

«Со стороны КНР процессы согласования отправки безвизовых групп в Россию приостановлены. Почему – не знаем», – цитирует АТОР председателя совета ассоциации «Мир без границ» Александра Львова.

Ранее по теме: Китай подтвердил готовность возобновить безвизовый обмен туристическими группами с Россией

Россия и Китай возобновили групповые безвизовые поездки с 1 августа. Ранее соглашение о безвизовых поездках для групп в составе от пяти человек между Россией и Китаем действовало до пандемии. Первые 23 туриста из китайского города Сиань прибыли в аэропорт «Шереметьево» в рамках механизма групповых безвизовых обменов 10 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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