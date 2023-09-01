АТОР: введение безвиза с Китаем не помогло возобновлению массового туризма
Система безвизового обмена группами с Китаем не заработала в большинстве регионов, сообщила ассоциация туроператоров России (АТОР).
Исключением стали жители дальневосточных регионов, которые выезжают в Китай по безвизовым групповым спискам. Однако массового турпотока по системе безвиза нет и там.
Москва и Санкт-Петербург приняли по одной тестовой группе туристов, одна группа россиян отправилась в Китай из Москвы. За месяц около 1000 человек выехали в КНР из Благовещенска, еще около 500 – из Хабаровска. Из Владивостока в Китай выезжают около 1500 туристов в день.
«Со стороны КНР процессы согласования отправки безвизовых групп в Россию приостановлены. Почему – не знаем», – цитирует АТОР председателя совета ассоциации «Мир без границ» Александра Львова.
Россия и Китай возобновили групповые безвизовые поездки с 1 августа. Ранее соглашение о безвизовых поездках для групп в составе от пяти человек между Россией и Китаем действовало до пандемии. Первые 23 туриста из китайского города Сиань прибыли в аэропорт «Шереметьево» в рамках механизма групповых безвизовых обменов 10 августа.