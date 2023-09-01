АТОР: введение безвиза с Китаем не помогло возобновлению массового туризма

Москва и Санкт-Петербург приняли по одной тестовой группе туристов, одна группа россиян отправилась в Китай из Москвы. За месяц около 1000 человек выехали в КНР из Благовещенска, еще около 500 – из Хабаровска. Из Владивостока в Китай выезжают около 1500 туристов в день.