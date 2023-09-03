Тысячи участников Burning Man застряли в пустыне США из-за ливней

Гости фестиваля расположились в пустыне в палатках и фургонах. По данным телеканала, после начавшихся 1 сентября проливных дождей песок там превратился в густую грязь «по щиколотку», а людям приходится оборачивать свою обувь в пакеты для мусора, чтобы нормально передвигаться и не застрять.