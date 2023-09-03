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Тысячи участников Burning Man застряли в пустыне США из-за ливней

Ведомости

Десятки тысяч участников фестиваля Burning Man, который ежегодно проводится в штате Невада, застряли в пустыне Блэк-Рок из-за ливней, людям советуют экономить воду, еду и топливо, передает CNN со ссылкой на организаторов мероприятия.

Гости фестиваля расположились в пустыне в палатках и фургонах. По данным телеканала, после начавшихся 1 сентября проливных дождей песок там превратился в густую грязь «по щиколотку», а людям приходится оборачивать свою обувь в пакеты для мусора, чтобы нормально передвигаться и не застрять. 

Направляющимся на Burning Man людям советуют «развернуться и отправиться домой», поскольку дороги в этом районе остаются закрытыми, а дождь в ближайшие дни может усилиться. Многие участники в воскресенье покинут фестиваль и не дождутся его завершения, отмечает The Guardian.

По данным CNN, каждое лето на фестиваль, который длится неделю, собирается более 70 000 человек. Он продлится до 4 сентября в Блэк-Рок-Сити – временном мегаполисе, который специально возводят для Burning Man. Точное количество участников, которые оказались заблокированы в пустыне, неизвестно. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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