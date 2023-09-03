Тысячи участников Burning Man застряли в пустыне США из-за ливней
Десятки тысяч участников фестиваля Burning Man, который ежегодно проводится в штате Невада, застряли в пустыне Блэк-Рок из-за ливней, людям советуют экономить воду, еду и топливо, передает CNN со ссылкой на организаторов мероприятия.
Гости фестиваля расположились в пустыне в палатках и фургонах. По данным телеканала, после начавшихся 1 сентября проливных дождей песок там превратился в густую грязь «по щиколотку», а людям приходится оборачивать свою обувь в пакеты для мусора, чтобы нормально передвигаться и не застрять.
Направляющимся на Burning Man людям советуют «развернуться и отправиться домой», поскольку дороги в этом районе остаются закрытыми, а дождь в ближайшие дни может усилиться. Многие участники в воскресенье покинут фестиваль и не дождутся его завершения, отмечает The Guardian.
По данным CNN, каждое лето на фестиваль, который длится неделю, собирается более 70 000 человек. Он продлится до 4 сентября в Блэк-Рок-Сити – временном мегаполисе, который специально возводят для Burning Man. Точное количество участников, которые оказались заблокированы в пустыне, неизвестно.