Устроивших беспорядки в Тель-Авиве мигрантов депортируют
Мигрантов из Эритреи, устроивших беспорядки в Тель-Авиве 2 сентября, депортируют. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Мы добиваемся решительных мер против участников беспорядков, включая немедленное изгнание тех, кто принимал в них участие», – сказал премьер на заседании правительства, его слова привела пресс-служба.
Он отметил, что сейчас остается серьезная проблема нелегальных мигрантов в Израиле, но в субботу мигранты «перешли красную линию». «Эти беспорядки, кровопролитие – это то, чего мы не можем терпеть», – подчеркнул Нетаньяху. Кроме того, премьер назвал «массовое незаконное проникновение» из Африки «реальной угрозой будущему Израиля как еврейского и демократического государства».
Причиной протестов стало мероприятие, которое было организовано посольством Эритреи. Противники эритрейской власти прибыли в диппредставительство и разгромили его, в ситуацию вмешалась полиция.
Израильские правоохранители сообщили, что полиция применила средства для разгона беспорядков и арестовала 39 человек, у которых было обнаружено оружие, слезоточивый газ и электрошокеры. «Полиция восстановила контроль, и на улицы южного Тель-Авива вернулось спокойствие. В настоящее время силы продолжают производить аресты и поддерживать порядок», – уточнили в полиции.