Газета
Общество

Устроивших беспорядки в Тель-Авиве мигрантов депортируют

Ведомости

Мигрантов из Эритреи, устроивших беспорядки в Тель-Авиве 2 сентября, депортируют. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Мы добиваемся решительных мер против участников беспорядков, включая немедленное изгнание тех, кто принимал в них участие», – сказал премьер на заседании правительства, его слова привела пресс-служба.

Он отметил, что сейчас остается серьезная проблема нелегальных мигрантов в Израиле, но в субботу мигранты «перешли красную линию». «Эти беспорядки, кровопролитие – это то, чего мы не можем терпеть», – подчеркнул Нетаньяху. Кроме того, премьер назвал «массовое незаконное проникновение» из Африки «реальной угрозой будущему Израиля как еврейского и демократического государства».

Причиной протестов стало мероприятие, которое было организовано посольством Эритреи. Противники эритрейской власти прибыли в диппредставительство и разгромили его, в ситуацию вмешалась полиция.

Израильские правоохранители сообщили, что полиция применила средства для разгона беспорядков и арестовала 39 человек, у которых было обнаружено оружие, слезоточивый газ и электрошокеры. «Полиция восстановила контроль, и на улицы южного Тель-Авива вернулось спокойствие. В настоящее время силы продолжают производить аресты и поддерживать порядок», – уточнили в полиции.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных