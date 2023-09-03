Устроивших беспорядки в Тель-Авиве мигрантов депортируют

Он отметил, что сейчас остается серьезная проблема нелегальных мигрантов в Израиле, но в субботу мигранты «перешли красную линию». «Эти беспорядки, кровопролитие – это то, чего мы не можем терпеть», – подчеркнул Нетаньяху. Кроме того, премьер назвал «массовое незаконное проникновение» из Африки «реальной угрозой будущему Израиля как еврейского и демократического государства».