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Общество

В Санкт-Петербурге в здании автосервиса произошел крупный пожар

Ведомости

В Санкт-Петербурге в здании автосервиса на площади 800 кв. м произошел пожар, в устранении задействовали более 100 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре в Красногвардейском районе поступило 3 сентября в 10:59. На Пискаревском проспекте горел ангар размером 80х10 м. Сведения о пострадавших не поступали.

В МЧС России позднее сообщили о локализации пожара на площади 800 кв. м. К ликвидации возгорания, как отмечается, привлекли более 100 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Пожарным удалось не допустить распространения огня на рядом расположенные здания. 

Изначально сообщалось о происшествии на территории нефтебазы «Ручьи», затем в МЧС уточнили, что пожар произошел в здании автосервиса, пишет ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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