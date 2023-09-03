В Санкт-Петербурге в здании автосервиса произошел крупный пожар

В МЧС России позднее сообщили о локализации пожара на площади 800 кв. м. К ликвидации возгорания, как отмечается, привлекли более 100 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Пожарным удалось не допустить распространения огня на рядом расположенные здания.