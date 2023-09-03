В Санкт-Петербурге в здании автосервиса произошел крупный пожар
В Санкт-Петербурге в здании автосервиса на площади 800 кв. м произошел пожар, в устранении задействовали более 100 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.
По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре в Красногвардейском районе поступило 3 сентября в 10:59. На Пискаревском проспекте горел ангар размером 80х10 м. Сведения о пострадавших не поступали.
В МЧС России позднее сообщили о локализации пожара на площади 800 кв. м. К ликвидации возгорания, как отмечается, привлекли более 100 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Пожарным удалось не допустить распространения огня на рядом расположенные здания.
Изначально сообщалось о происшествии на территории нефтебазы «Ручьи», затем в МЧС уточнили, что пожар произошел в здании автосервиса, пишет ТАСС.