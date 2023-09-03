Мемориал героям спецоперации открыли в Забайкалье

Мемориальный комплекс появился в поселке Агинское. На церемонию, как рассказали в пресс-службе округа, пригласили участников спецоперации с семьями, жителей и почетных гостей. Сам монумент открыл один из участников боевых действий на Украине по имени Игорь, сейчас он находится в отпуске, уточнили власти.