Мемориал героям спецоперации открыли в Забайкалье
В Забайкальском крае открыли первый в регионе памятник героям специальной военной операции – композицию «Мать встречает сына». Об этом сообщили в администрации Агинского Бурятского округа.
Мемориальный комплекс появился в поселке Агинское. На церемонию, как рассказали в пресс-службе округа, пригласили участников спецоперации с семьями, жителей и почетных гостей. Сам монумент открыл один из участников боевых действий на Украине по имени Игорь, сейчас он находится в отпуске, уточнили власти.
В центре комплекса – бронзовая композиция «Мать встречает сына». Она символизирует «материнскую любовь, заботу, переживания за судьбы воинов», рассказали в администрации.
«Наша задача и святая обязанность – помнить всех, кто погиб, выполняя боевую задачу. Память о них будет такой же святой и вечной как память о великих наших предках, победивших в годы Великой Отечественной войны», – заявил на открытии монумента сенатор Баир Жамсуев.
Автором бронзовой композиции является скульптор, почетный член Российской академии художеств Болот Цыжипов.