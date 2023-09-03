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Мемориал героям спецоперации открыли в Забайкалье

Ведомости

В Забайкальском крае открыли первый в регионе памятник героям специальной военной операции – композицию «Мать встречает сына». Об этом сообщили в администрации Агинского Бурятского округа. 

Мемориальный комплекс появился в поселке Агинское. На церемонию, как рассказали в пресс-службе округа, пригласили участников спецоперации с семьями, жителей и почетных гостей. Сам монумент открыл один из участников боевых действий на Украине по имени Игорь, сейчас он находится в отпуске, уточнили власти.

В центре комплекса – бронзовая композиция «Мать встречает сына». Она символизирует «материнскую любовь, заботу, переживания за судьбы воинов», рассказали в администрации. 

«Наша задача и святая обязанность – помнить всех, кто погиб, выполняя боевую задачу. Память о них будет такой же святой и вечной как память о великих наших предках, победивших в годы Великой Отечественной войны», – заявил на открытии монумента сенатор Баир Жамсуев.

Автором бронзовой композиции является скульптор, почетный член Российской академии художеств Болот Цыжипов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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