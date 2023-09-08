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Хуснуллин: движение по поврежденной части Крымского моста запустят через 7-10 дней

Ведомости

Автомобильное движение по поврежденной части Крымского моста планируется запустить в ближайшие 7-10 дней. Об этом сообщил официальный Telegram-канал правительства Республики Крым со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Хуснуллин уточнил, что новый пролет моста уже установлен. Сейчас там укладывают асфальт и делают освещение.

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Автомобильная часть Крымского моста получила повреждения в ночь с 16 на 17 июля в результате атаки украинских надводных беспилотников. Погибли два человека – мужчина и женщина, ехавшие по нему в машине. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения. После ЧП движение на Крымском мосту приостановили. Это был второй удар Украины по Крымскому мосту. 8 октября 2022 г. на автомобильной части моста взорвался грузовик. Погибли три человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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