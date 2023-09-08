Хуснуллин: движение по поврежденной части Крымского моста запустят через 7-10 дней
Автомобильное движение по поврежденной части Крымского моста планируется запустить в ближайшие 7-10 дней. Об этом сообщил официальный Telegram-канал правительства Республики Крым со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
Хуснуллин уточнил, что новый пролет моста уже установлен. Сейчас там укладывают асфальт и делают освещение.
Автомобильная часть Крымского моста получила повреждения в ночь с 16 на 17 июля в результате атаки украинских надводных беспилотников. Погибли два человека – мужчина и женщина, ехавшие по нему в машине. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения. После ЧП движение на Крымском мосту приостановили. Это был второй удар Украины по Крымскому мосту. 8 октября 2022 г. на автомобильной части моста взорвался грузовик. Погибли три человека.